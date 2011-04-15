В.Путин и П.Порошенко обсудили вопросы урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины

По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



С учетом прошедших в середине июня встречи министров иностранных дел и консультаций помощников лидеров государств "нормандского формата" (Россия, Германия, Украина, Франция) - обсуждены вопросы урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины.



С российской стороны подтверждена безальтернативность "Комплекса мер" 2015 года как основы политического урегулирования внутриукраинского конфликта и отмечена важность повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской Контактной группы и "нормандской четвёрки".



В.Путин выразил обеспокоенность обострением обстановки в Донбассе, ростом числа жертв среди мирного населения в результате участившихся обстрелов региона украинскими силовиками.



Лидеры обменялись мнениями по вопросам реализации российской инициативы учреждения миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.



Затронута также тематика обмена удерживаемыми лицами и посещения уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, содержащихся в заключении на Украине, и украинских - в России.





"AK&M" от 21.06.2018