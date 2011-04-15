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21/06/2018
16:49

Цены на бензин за неделю, с 10 по 18 июня, снизились на 0.1% до 43.44 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 10 по 18 июня 2018 года, снизились на 0.1% до 43.44 руб. за литр, на дизельное топливо - не изменились и составили 44.44 руб. за литр. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

За прошедший период снижение цен на бензин отмечалось в 24 центрах субъектов РФ. При этом наибольшее его удешевление отмечено в Тамбове - на 1.4%, Костроме - на 1.3% и Иваново - на 0.9%.

В 16 центрах субъектов Федерации отмечался рост цен на бензин. Более всего цены на него увеличились в Якутске - на 1.1%, Владимире и Симферополе - на 1%.

В Москве за прошедший период цены на бензин снизились на 0.2%, в Санкт-Петербурге - остались на прежнем уровне.


"AK&M" от 21.06.2018
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