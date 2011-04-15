Магазины MediaMarkt переходят М.Видео

ПАО "М.Видео"(входит) в Группу САФМАР Михаила Гуцериева) объявило об одобрении советом директоров условий сотрудничества между Media-Saturn-Holding GmbH, М.Видео и Группой "САФМАР". Об этом говорится в сообщении компаний.



Группа САФМАР и MediaMarktSaturn объявили о заключении соглашения, согласно которому Группа САФМАР продаёт 15% акций ПАО "М.Видео" MediaMarktSaturn за денежные средства и 100% МедиаМаркт Россия. Представители MediaMarktSaturn получат места директора и наблюдателя в совете директоров М.Видео. Кроме того, М.Видео планирует присоединиться к недавно анонсированному Европейскому розничному альянсу, куда уже вошли MediaMarktSaturn и Fnac Darty.



После закрытия сделки М.Видео получает в управление 42 российских магазина МедиаМаркт Россия в 22 городах РФ. Сделка предполагает передачу в управление ООО "М.Видео Менеджмент" бизнеса МедиаМаркт Россия. МедиаМаркт Россия не будет иметь долговых обязательств на момент закрытия сделки.



Сделка может быть закрыта только после получения разрешения Федеральной антимонопольной службы России, соблюдения других стандартных условий закрытия и необходимых корпоративных процедур в рамках действующего российского законодательства. Стороны рассчитывают закрыть сделку в III квартале 2018 года.



Приобретённые магазины продолжат работу под брендами "М.Видео" и "Эльдорадо".



М.Видео планирует существенного улучшить экономическую модель приобретённых магазинов "МедиаМаркт" и рассчитывает дополнительно получить от данного актива до 110 млрд руб. выручки и до 11 млрд руб. EBITDA за четыре года (2019-2022 годы).



Контролирующим акционером ПАО "М.Видео" является Группа САФМАР Михаила Гуцериева с 57.7% акций. В свободном обращении находится 42.3% акций.



После закрытия сделки планируемая акционерная структура ПАО "М.видео" будет выглядеть следующим образом: Группа САФМАР будет контролировать 42.7% акций, MediaMarktSaturn будет принадлежать 15% акций, 42.3% останутся в свободном обращении на Московской Бирже.



МедиаМаркт Россия до момента закрытия сделки продолжает операционную работу, компания делает все необходимое, чтобы поддержать и облегчить для своих клиентов и партнёров процесс интеграции с М.Видео. М.Видео гарантирует лучший ассортимент, цены и полный объем сервисов для российских клиентов MediaMarkt после закрытия сделки.



ПАО "М.Видео" (ИНН 7707602010) - российская розничная сеть по продаже электроники и бытовой техники, осуществляет свою деятельность с 1993 года. Общее число магазинов сети по итогам первого полугодия 2016 года составляет 382, М.Видео работает в 162 городах по всей России.



Контролирующим акционером ПАО "М.Видео" является Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева с 57.7% акций. В свободном обращении находится 42.3% акций, из них, по состоянию на 31 декабря 2017 года, 9.4% принадлежали пенсионному фонду "Будущее" и ещё 5.8% - входящему в Группу "Сафмар" пенсионному фонду "Доверие".



Чистая прибыль ПАО "М.Видео" по МСФО за 2017 год выросла на 25.4% до 6.954 млрд руб. с 5.546 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 8.2% до 198.197 млрд руб. со 183.219 млрд руб.



"Эльдорадо" - ведущая российская сеть магазинов бытовой техники, электроники и товаров для дома. География присутствия компании охватывает более 200 городов и насчитывает более 400 магазинов. Общая площадь магазинов "Эльдорадо" на конец 2017 года составляет 762 тыс. м кв., торговая 592 тыс. м кв.



Группа САФМАР - одна из крупнейших промышленно-финансовых групп в России, включающая промышленные, финансовые активы, активы в области коммерческой недвижимости, строительства и девелопмента, розничной торговли.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"