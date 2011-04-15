Пенсионные накопления можно инвестировать в облигации АФК "Система", компания

ПАО АФК "Система" сообщило, что c 15 июня 2018 года средства пенсионных накоплений могут быть инвестированы в рублевые облигации холдинговых компаний с кредитным рейтингом "ruBBB+" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации АО "Эксперт РА", к которым относятся и облигации АФК "Система". Об этом говорится в сообщении компании.



Это стало возможным в связи с принятием Банком России решения внести в перечень требований, предъявляемых к инвестированию средств пенсионных накоплений, рейтинг кредитоспособности холдинговых компаний, присваиваемый рейтинговым агентством "Эксперт РА".



АФК "Система" присвоен рейтинг АО "Эксперт РА" кредитоспособности холдинговой компании на уровне "ruBBB+", таким образом, уровень рейтинга АФК "Система" соответствует требованиям Банка России для инвестирования средств пенсионных накоплений.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Чистая прибыль ПАО АФК "Система" по РСБУ за 9 месяцев 2017 года составила 92.02 млрд руб. против убытка в 14.593 млрд руб. годом ранее. Выручка и валовая прибыль сократились в 1.57 раза до 17.94 млрд руб. с 28.168 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 94.173 млрд руб. против убытка 13.59 млрд руб.



Скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" по МСФО за 2017 год выросла почти в 3 раза до 4.119 млрд руб. с 1.481 млрд руб. годом ранее. Убыток в доле АФК составил 94.602 млрд руб. против 11.759 млрд руб. Выручка увеличилась на 3.5% до 704.551 млрд руб. с 680.864 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 8% до 199.549 млрд руб. с 184.8 млрд руб.



Скорректированный чистый убыток в доле АФК "Система" по МСФО за четвертый квартал 2017 года составил 1.556 млрд руб. против 6.184 млрд руб. годом ранее, убыток - 98.89 млрд руб. против 15.945 млрд руб. Выручка увеличилась на 8.4% до 198.593 млрд руб. с 183.28 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 13.8% до 47.292 млрд руб. с 41.555 млрд руб.



"AK&M" от 21.06.2018