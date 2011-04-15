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21/06/2018
17:53

До конца года появится программа содействия московским дачникам

До конца 2018 года появится программа, которая позволит решить многие проблемы московских дачников, сообщил Сергей Собянин, сообщается на официальном сайте мэра.

"Мы заключили соглашение с Московской областью, договорились о том, что будем перечислять по миллиарду рублей в год для того, чтобы оказать содействие в ремонте дорог. Они находятся на территории Московской области, ведут к дачам, где живут в большей степени москвичи", - сказал С.Собянин, добавив, что подготовить программу планируется до конца года.

Он также отметил, что в эту программу включены и другие вопросы, например вывоз мусора, улучшение водоснабжения и электроснабжения. "В течение нескольких лет, я думаю, ситуация будет серьезно меняться", - добавил мэр Москвы.

В 2010-2017 годах в садоводческих товариществах (45.8 тыс. участков) за счет городского бюджета создали 81 объект инфраструктуры. В том числе - 87.4 километра дорог, 738.7 гектара мелиорированных земель, 77.8 км линий электропередачи, два объекта инженерной инфраструктуры и 20 детских площадок.



"AK&M" от 21.06.2018
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