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21/06/2018
18:14

Ингосстрах застраховал международный вещательный центр чемпионата мира по футболу

Ингосстрах заключил договор страхования ответственности организаторов Международного вещательного центра чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018). Договор заключен на время подготовки и проведения ЧМ-2018. Лимит страховой ответственности составил $80 млн. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.

В соответствии с требованиями FIFA застрахована деятельность организаторов, связанная с подготовкой, а также последующей эксплуатацией помещений и оборудования Международного вещательного центра (МВЦ). Страховое покрытие включает вред жизни, здоровью, имуществу третьих лиц (сотрудников, посетителей и т.д.), финансовые убытки и др.

Чемпионат мира по футболу 2018 – 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого проходит в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Кроме того, он впервые проводится в Восточной Европе. Также в первый раз мундиаль состоится на территории двух частей света — Европы и Азии. Насладиться игрой лучших футболистов мира можно на 12 стадионах в 11 городах России. На ЧМ-2018 впервые используется система видеопомощи арбитрам.

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 21.06.2018
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