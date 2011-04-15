Ингосстрах выплатил перестраховочное возмещение по двум убыткам банка в размере 9.4 млн руб.

СПАО "Ингосстрах" выплатило свою долю по договору перестрахования в размере 9.4 млн руб. в связи с убытками крупного российского банка. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Страховые случаи произошли 18 августа и 11 сентября 2017 года. Неустановленные лица незаконно проникли в помещения операционных офисов банка в Брянске и похитили 11 млн руб.



По полису перестрахованы ценности банка, включая денежную наличность. Лимит ответственности перестраховщика составляет 1.5 млрд руб.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 21.06.2018