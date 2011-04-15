Дайджест газеты "Коммерсант" от 22 июня 2018 года



ГЕНСЕК ООН ПРОЯВИЛ ДОЛЮ К МИРУ

АНТОНИУ ГУТЕРРИШ ПРИЕЗЖАЛ В МОСКВУ ЗА ПОДДЕРЖКОЙ



В Москве с визитом побывал генсек ООН Антониу Гутерриш. В ходе встреч и выступлений высокопоставленный гость подчеркивал незаменимость своей организации для урегулирования глобальных кризисов и поддержания системы международного права. Президент РФ Владимир Путин заверил генсека, что Москва "всегда выступала и выступает за то, чтобы ООН играла центральную роль в международных делах". Не исключено, что в будущем от России будут ожидать и более существенного финансового содействия работе ООН: по данным "Ъ", в секретариате организации крайне обеспокоены тем, что США, на днях объявившие о выходе из очередной ооновской структуры, могут резко урезать свой вклад в бюджет объединенных наций.





БОЛЕЛЬЩИКИ ОТЪЕДАЮТСЯ НА ФУТБОЛЕ

У РЕСТОРАТОРОВ РАСТЕТ СРЕДНИЙ ЧЕК



В ходе чемпионата мира по футболу в России болельщики тратят в кафе и ресторанах в среднем 929 руб.- в полтора раза больше, чем в ходе трансляций предыдущего турнира за пределами страны. Пока идет ЧМ-2018, заведения общепита смогут увеличить выручку на 10-15%, но это не даст заметного прироста оборота рынка по итогам года, максимум на 1%.





"НАДО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ КОМПЛЕКСНО, ТОГДА И ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ НЕ ПРИДЕТСЯ ПОВЫШАТЬ"



ГЛАВА ФНПР МИХАИЛ ШМАКОВ О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ



Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила против повышения пенсионного возраста, начала в регионах акции протеста, а также направила Дмитрию Медведеву свои предложения по пенсионной реформе. Председатель ФНПР Михаил Шмаков убеждал корреспондента "Ъ" Виктора Хамраева, что пенсионный вопрос нельзя решить, не решив проблем зарплаты и производительности труда.





МОСКВА ИЗБРАЛА ШЕСТЬ ОБЛАСТЕЙ

В КАКИХ РЕГИОНАХ МОЖНО БУДЕТ ГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ МЭРА СТОЛИЦЫ



Мосгоризбирком (МГИК) для проведения выборов мэра столицы планирует создать избирательные участки в Подмосковье, Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской и Ярославской областях. Между МГИКом и избиркомами этих регионов будет подписано соответствующее соглашение о взаимодействии 9 сентября, сообщил глава МГИКа Валентин Горбунов. Регионы, в которых пройдут выборы 9 сентября, могут также организовать избирательные участки на территории Москвы, сказал "Ъ" зампред Центризбиркома (ЦИК) Николай Булаев.





ФЕДОР СМОЛОВ ПЕРЕШЕЛ В ЗАЩИТУ

НАПАДАЮЩИЙ СБОРНОЙ СНЯЛ ПРЕТЕНЗИИ К ЭКС-ДЕПУТАТУ "СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ"





Как стало известно "Ъ", находящийся под стражей по обвинению в двух крупных мошенничествах экс-депутат Госдумы от "Справедливой России" Ильдар Самиев полностью возместил ущерб потерпевшим. Одним из них является футболист сборной России Федор Смолов, которому обвиняемый вернул около 200 млн руб. Впрочем, добиться изменения меры пресечения с ареста на более мягкую, на что рассчитывал Ильдар Самиев, ему так и не удалось.





ПОЛКОВНИК НЕ УЧЕЛ КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ

ВЛАДИВОСТОКСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ СДАЛИ МОСКОВСКОГО



Заместитель начальника управления контроля таможенных рисков ФТС Георгий Балакин заключен под домашний арест по решению Басманного суда. Он подозревается в получении крупной взятки, что обычно подразумевает содержание в СИЗО. По некоторым данным, снисхождение к нему проявили из-за готовности сотрудничать со следствием в рамках скандального уголовного дела о создании в Приморье ОПС, которое занималось поставкой в Россию товаров по заниженной стоимости и на систематической основе давало взятки сотрудникам таможни.





ЗА ОДНУ ВЗЯТКУ ЧЕТВЕРЫХ БЕРУТ

В ДЕЛЕ СУДЕБНОГО СЕКРЕТАРЯ РАСКРЫЛАСЬ ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА



Как стало известно "Ъ", Пресненский райсуд Москвы арестовал заместителя главного врача Клинического центра им. И. М. Сеченова, ревматолога высшей категории Елену Вороненкову. Она обвиняется ГСУ СКР в даче взятки секретарю Симоновского райсуда столицы за подделку судебного решения о признании ее права собственности на квартиру. По этому делу проходят еще двое обвиняемых, включая заместителя начальника отдела департамента городского имущества (ДГИ) Москвы Светлану Некрасову.





"ГАЗПРОМ НЕФТЬ" ОЦЕНИЛА КИТАЙСКИЙ СЕРВИС

COSL ПОЗВАЛИ БУРИТЬ НА АЯШСКОМ УЧАСТКЕ



Как выяснил "Ъ", бурение на Аяшском участке шельфа Охотского моря для "Газпром нефти" вместо японцев продолжает китайская China Oilfield Services Limited (COSL), которая уже работала в этом регионе с "Роснефтью". В 2017 году "Газпром нефть" открыла здесь месторождение Нептун с геологическими запасами 255 млн тонн нефтяного эквивалента, для которого уже начала поиск партнера. Эксперты отмечают, что предложения китайских сервисных компаний, как правило, дешевле конкурентов, а через контракт с таким подрядчиком нефтекомпания может ускорить и привлечение партнера в проект.





ОНЛАЙН-МАГАЗИНЫ ПОСТАВИЛИ НА КАРТЫ

ПРОНИКНОВЕНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ АГРЕГАТОРОВ РАСТЕТ



Число российских интернет-магазинов, принимающих платежи онлайн, за 2017 год выросло на 7%, до 124 тыс. Треть всех онлайн-ритейлеров подключены к "Яндекс.Кассе", отрыв которой от конкурентов увеличивается, следом идут Robokassa и Payeer. Рост проникновения услуги связан в том числе с развитием агрегаторов и маркетплейсов, стремящихся зарабатывать на комиссии с платежей, считают участники рынка.





КНИГАМ ТЕСНО В ИНТЕРНЕТЕ

МАРЖИНАЛЬНОСТЬ ИХ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ ПАДАЕТ



Темпы роста онлайн-продаж книг в 2018 году будут сокращаться, прогнозируют аналитики. Если в 2017 году этот канал вырос в деньгах на 11,4%, то в 2018-м рост составит всего 4,6%. Онлайн-магазины уже потеряли прежнюю маржинальность, перестав зарабатывать на росте цен на книги, теперь же из-за снижения покупательской способности может пострадать и объем продаж.





"ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО" ДОЗРЕЛО ДО ГЛЯНЦА

АЛЕНА ДОЛЕЦКАЯ ЗАЙМЕТСЯ ЖУРНАЛОМ ПАРФЮМЕРНОЙ СЕТИ



Бывший главный редактор российских Vogue и Interview Алена Долецкая открыла креативное агентство AsD. Его первым публичным проектом станет перезапуск и вывод на рынок журнала Flacon, сейчас распространяющегося в магазинах одной из крупнейших парфюмерных сетей "Золотое яблоко". Рынок рекламы в журналах падает, но среди рекламодателей из сферы красоты печатные издания еще востребованы.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 22.06.2018