Дайджест газеты "Ведомости" от 22 июня 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 22 июня 2018 года.





ГОСКОНТРАКТ НА ЛЬГОТЫ



В правительстве договорились поскорее внести в Думу новый закон о специнвестконтрактах. Правда, сам документ до конца не согласован.



Весной правительство разошлось в оценках нового способа привлечения инвестиций. Минфин предлагал доработать правила специальных инвестиционных контрактов (спик), чтобы сделать этот инструмент массовым, а министр экономического развития Максим Орешкин опасался, что спики нарушат конкуренцию, так как их участники будут пользоваться чрезмерными льготами. Орешкин даже предлагал правительству прекратить работу над законопроектом.



Спустя два месяца министерствам пришлось вернуться к документу - и они почти согласовали его. На совещаниях у первого зампреда правительства Антона Силуанова и зампреда Дмитрия Козака 14 июня Минфин и Минэкономразвития сняли большинство противоречий, возникших при обсуждении спиков. Но протокол, подготовленный после совещания, существует в двух версиях.





СЕЧИН ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ДЕФИЦИТЕ НЕФТИ



В ближайшие несколько лет мир ожидает дефицит нефти, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин. Госкомпания намерена этим воспользоваться и увеличить долю на рынке.



В ближайшие 10 лет рынок ждет структурный дефицит нефти. С таким заявлением выступил в четверг, 21 июня, на годовом собрании акционеров главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.



Спрос на нефть растет, а добыча на истощенных месторождениях у крупных нефтяных компаний падает, к тому же за последние пять лет они снизили капитальные вложения. Превышение спроса над предложением к 2025 г. Сечин оценил в 700-750 млн т ежегодно. При этом он подчеркнул, что падение добычи в Венесуэле и санкции США против Ирана привели с росту цен и снижению запасов. В то же время в 2017 г. из-за инфраструктурных проблем США столкнулись с невозможностью наращивать добычу.



По словам Сечина, "Роснефти" такая ситуация предоставляет уникальную возможность.





fACEBOOK ЗА ДЕНЬГИ



Крупнейшая социальная сеть в мире Facebook экспериментирует с новым источником дохода - платной подпиской.



Facebook начал тестировать платный доступ к группам по подписке, сообщила компания в собственном блоге. Сейчас сами администраторы популярных групп используют сторонние каналы монетизации, создавая отдельные закрытые группы, доступ к которым дается за плату. Теперь Facebook намерен интегрировать платные группы в свою экосистему и взимать плату через мобильные приложения соцсети на операционных системах iOS и Android. Подписка будет стоить от $4,99 до $29,99 в месяц. Сейчас Facebook зарабатывает только на рекламе, доступ к сервису для пользователей всегда был бесплатным.



В тесте будет участвовать небольшое число групп.



БОЛЬШОЙ ЭКРАН ДЛЯ АБРАМОВИЧА



Роман Абрамович оказался совладельцем двух московских кинотеатров. Бизнесмен владеет половиной "Пионера" и третью кинотеатра "Художественный".



Управляющая компания Романа Абрамовича Millhouse Capital владеет половиной московского кинотеатра "Пионер". Информация о том, что ООО "Миллхаус" получило 50% долей в ООО "Чентромобиле-Пионер", управляющей компании кинотеатра, появилась в "СПАРК-Интерфаксе" в конце апреля. До этого единственным владельцем компании числились структуры Александра Мамута.



Источник, близкий к Millhouse Capital, настаивает, что Абрамович уже давно владел "Пионером" вместе с Мамутом. Он не знает, почему это не было до сих пор отражено в официальных базах юридических лиц, и предполагает, что сведения о доле Абрамовича появились после того, как Millhouse Capital недавно реструктурировала свои активы.





ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАВЕРШИЛО НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР



Правительство на заседании одобрило завершение налогового маневра в нефтяной отрасли.



Правительство на заседании одобрило завершение налогового маневра в нефтяной отрасли, предусматривающее снижение экспортных пошлин на нефть с 30% до нуля и пропорциональное повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) к 2024 г. Ожидается, что такой законопроект будет принят Госдумой до конца весенней сессии.



Дополнительные доходы бюджета от маневра оцениваются в 1,3-1,6 трлн руб. в течение шести лет, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.



Налоговый маневр - повышение НДПИ и снижение экспортных пошлин - был начат в 2015 г. Реформа должна была завершиться в 2017 г.





ЗАГАДКА РУССКОЙ БЕДНОСТИ



Почему бедность в России снижается при падающих доходах.

Эксперты выяснили, почему бедность в России снижается при падающих доходах населения. Реальные доходы россиян в 2017 г. продолжили падать - на 1,7% относительно предыдущего года, но бедность в стране почему-то снизилась - до 13,2% по предварительным данным Росстата.





СБЕРБАНК СЫГРАЕТ С КЛИЕНТАМИ В КАРТЫ



Клиентам Сбербанка станет сложнее получить повышенные бонусы за покупки по картам. Для этого им придется регулярно выполнять задания - такую игру затеял банк.



С 1 июля Сбербанк будет по-новому начислять клиентам бонусы "Спасибо" за расходы по картам, которые затем тратятся на покупки у партнеров банка и на сайте программы лояльности "Спасибо от Сбербанка". Изменения в его бонусной программе коснутся всех действующих карт Сбербанка, кроме кобрендинговых - "Аэрофлот бонус" и "МТС", пояснила пресс-служба банка.



Курс начисления бонусов останется прежним: 1 "Спасибо" = 1 руб. А вот система начисления бонусов "Спасибо" станет существенно сложнее.





КАК ПРОДАТЬ ГЛЮКОФОН



Россиянин Алексей Зинченко превратил хобби в бизнес: он играл на глюкофоне и решил наладить выпуск этих музыкальных инструментов.



Впервые студент Брянского технического университета Алексей Зинченко услышал, как звучит глюкофон, в ноябре 2013 г. Он случайно наткнулся в интернете на ролик: музыкант бил палочками по небольшому барабану, но выходила не дробь, а нечто вроде колокольного звона. Зинченко нашел в сети информацию о лепестковом барабане и самостоятельно смастерил его по инструкции и играть научился тоже по интернету.



Через год Зинченко уже продавал самодельные глюкофоны через соцсети, через два - зарегистрировал компанию "Космоскай", организовал производство и теперь продает глюкофоны не только в России, но и за рубежом. В 2017 г. лепестковые барабаны принесли ему около 9 млн руб. Первый глюкофон Зинченко сделал из старого газового баллона емкостью 50 л с помощью знакомого сварщика.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 22.06.2018