Повтор! Цены на бензин за неделю, с 10 по 18 июня, снизились на 0.1% до 43.44 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 10 по 18 июня 2018 года, снизились на 0.1% до 43.44 руб. за литр, на дизельное топливо - не изменились и составили 44.44 руб. за литр. Об этом свидетельствуют данные Росстата.



За прошедший период снижение цен на бензин отмечалось в 24 центрах субъектов РФ. При этом наибольшее его удешевление отмечено в Тамбове - на 1.4%, Костроме - на 1.3% и Иваново - на 0.9%.



В 16 центрах субъектов Федерации отмечался рост цен на бензин. Более всего цены на него увеличились в Якутске - на 1.1%, Владимире и Симферополе - на 1%.



В Москве за прошедший период цены на бензин снизились на 0.2%, в Санкт-Петербурге - остались на прежнем уровне.





"AK&M" от 21.06.2018