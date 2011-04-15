S&P подтвердило рейтинг МТС

S&P Global Ratings 20 июня 2018 года подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента российского телекоммуникационного оператора ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) на уровне "BB". Прогноз изменения рейтингов - "стабильный". Одновременно подтверждены рейтинги "BB" двух выпусков приоритетных необеспеченных еврооблигаций МТС сроком погашения в 2020 и 2023 годах. Об этом говорится в сообщении агентства.



S&P ожидает, что ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) сохранит лидирующие позиции на российском рынке связи и продемонстрирует рост выручки, что наряду с показателями прибыльности на уровне выше среднего и долговой нагрузкой на уровне менее 2.0x будет способствовать поддержанию оценки характеристик собственной кредитоспособности компании (stand-alone credit profile - SACP) на уровне "BBB-".



Все рейтинги МТС были выведены из списка CreditWatch Negative ("рейтинги на пересмотре с негативными ожиданиями"). Рейтинги МТС были помещены в список CreditWatch Developing ("рейтинги на пересмотре; ситуация находится в процессе развития") 12 декабря 2017 года, а затем - в список CreditWatch Negative 4 января 2018 года.



Выведение рейтингов МТС из списка CreditWatch и их подтверждение отражает аналогичные рейтинговые действия в отношении её материнской структуры - российской инвестиционной холдинговой компании АФК "Система". Рейтинг МТС от S&P может превышать рейтинг материнской компании не более чем на две ступени, несмотря на высокую оценку SACP МТС ("bbb-"), поскольку АФК "Система", фактически владеющая 50.004% акций МТС, влияет на ее финансовую политику и стратегию развития.



Прогноз "cтабильный" по рейтингам МТС отражает аналогичный прогноз по рейтингам АФК "Система" и ожидания S&P, что скорректированный показатель "долг/EBITDA" стабилизируется на уровне менее 2x, а значение дискреционного денежного потока будет положительным.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Прибыль, приходящаяся на владельцев МТС, за 2017 год по МСФО выросла на 15.6% до 56 млрд руб. с 48.5 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.7% до 442.9 млрд руб. с 435.7 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 6.2% до 179.8 млрд руб. со 169.3 млрд руб.



Прибыль, приходящаяся на владельцев МТС, за IV квартал 2017 года по МСФО упала на 12% до 10.9 млрд руб. с 12.4 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.7% до 116.8 млрд руб. со 111.6 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 8.2% до 45.2 млрд руб. с 41.8 млрд руб.



"AK&M" от 22.06.2018