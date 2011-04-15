Ингосстрах расширяет присутствие в Нижегородской области

СПАО "Ингосстрах" расширяет сеть операционных офисов в Нижегородской области, которые предлагают местным жителям полный ассортимент страховых продуктов и услуг. Новые офисы компании открыты в городе Володарске, селе Большое Болдино и рабочем поселке Мухтолово. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



В офисах Ингосстраха можно приобрести полисы автострахования (ОСАГО и каско), оформить договоры страхования имущества (квартиры, дома), программы защиты от несчастных случаев и болезней, а также купить полис для туристической поездки за границу или путешествия по России. Кроме того, клиенты могут оплатить взносы по действующим договорам страхования, а также подать заявление и пакет документов для получения выплаты при страховом случае.



Сотрудники офисов готовы оказать консультативную помощь всем желающим. Так, например, менеджеры Ингосстраха предоставят информацию о продуктовой линейке компании, помогут в выборе полиса с необходимым наполнением по доступной цене, а также ответят на все интересующие вопросы клиентов.



"На текущий момент Ингосстрах представлен в 18 населенных пунктах Нижегородской области. Развитие сети наших офисов является реакцией на спрос со стороны населения - все больше людей обращаются к нам за страховой защитой своего имущества, жизни и здоровья, - комментирует директор филиала СПАО "Ингосстрах" в Нижегородской области Алексей Рыжов. - Мы надеемся, что открытие офисов позволит местным жителям экономить самый ценный ресурс - время, и получать необходимые услуги в комфортных условиях".



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 22.06.2018