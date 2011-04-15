Цель в виде уровня $71+ для Brent остается актуальной

Нефтяные цены дорожают на фоне сообщений о том, что ОПЕК и её союзники достигли предварительного соглашения о повышении добычи, несмотря на протесты Ирана. Министерский мониторинговый комитет, который дает рекомендации группе, по итогам напряженного обсуждения в Вене вчера вечером пришел к соглашению и будет рекомендовать повышение добычи на 1 млн баррелей. Об этом говорится в комментарии ведущего аналитика ГК "Телетрейд" Анастасии Игнатенко.



Тем не менее, реальный рост производства нефти составит порядка 600 тыс. баррелей в сутки, ведь не все страны смогут нарастить производство.



Министерский мониторинговый комитет включает Саудовскую Аравию, Россию, Кувейт, Венесуэлу, Оман и Алжир, они выносят рекомендации к заседанию ОПЕК+, которое пройдет 22-23 июня и состав которого более обширен, чем 6 перечисленных стран.



А это значит, что ставить финальную точку в вопросах договоренностей рано.



К тому же под занавес недели биржевиков возможно заинтересуют обновленные данные по буровым установкам от Baker Huges, которые выйдут в 20-00 МСК. На прошлой неделе число активных буровых установок составило 863 единицы, что по-прежнему является наивысшим значением с 2015 года. При этом рост количества установок продолжался четыре недели подряд, станет ли эта неделя 5-ой по счету, будет скоро ясно.



А пока нефть марки Brent торгуется вблизи уровня 74$ за баррель, восстанавливаясь после вчерашней просадки.



Общий тренд, длящийся с 22 мая, по нефти все еще остается негативным и в его рамках ценам по-прежнему открыта дорога в направлении уровня $71 за баррель. Туда указывает и нижняя граница падающего тренда и долгосрочная линия поддержка тренда на повышения от июня прошлого года.





"AK&M" от 22.06.2018