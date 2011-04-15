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22/06/2018
10:33

ЦБ РФ отозвал лицензию у Мосуралбанка

Банк России отозвал лицензию у Мосуралбанка (Москва). По величине активов на 1 июня 2018 года кредитная организация занимала 269-е место в банковской системе Российской Федерации, сообщает ЦБ.

Бизнес-модель Мосуралбанка носила выраженный кэптивный характер и была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и аффилированных с ними лиц. Кредитование заемщиков и осуществление сделок с лицами, связанными с бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на ее балансе значительного объема проблемных активов, подчеркивает ЦБ.

Несмотря на требования надзорного органа об отражении в отчетности своего реального финансового положения Мосуралбанк представлял в Банк России существенно недостоверную отчетность, скрывавшую наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и обязательного отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.

Банк России неоднократно применял в отношении АКБ Мосуралбанка меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничение на привлечение вкладов населения.

Мосуралбанк - участник системы страхования вкладов.

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