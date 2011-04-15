Рубль на волне фиксации прибыли

В четверг рубль торговался невнятно и, несмотря на все попытки минимизировать потери, так и не смог закрыть медвежий гэп к концу сессии - доллар финишировал на отметке 63.62 руб. Пара евро/рубль тем временем завершила торги ближе к верхней границе внутридневного диапазона, на уровне 73.83 руб., умеренно прибавив в цене, комментирует ситуацию на рынке аналитик ГК "ИнстаФорекc" Игорь Ковалев.



Основным фактором давления на российскую валюту стала нефть, которая накануне отметила третий день снижения. В противовес выступили налоговые выплаты и повсеместное ослабление позиций доллара на фоне отступления доходности трежерис. Также во второй половине недели рубль ощутил прилив сил в условиях возобновившихся покупок ОФЗ, которые изрядно подешевели за время недавних распродаж и стали более привлекательными для покупки.



Рубль падает уж три дня, что в первую очередь говорит о фиксации прибыли в рамках подготовки рынка к саммиту ОПЕК, который состоится сегодня, а завершится в субботу. Рынки практически уверены, что страны договорятся об увеличении добычи. Осталось дождаться конкретных цифр, от которых и будет зависеть реакция как котировок нефти, так и курса рубля.



В краткосрочной перспективе пара доллар/рубль может подешеветь, отыгрывая утренний подъем Brent и ослабление доллара. Однако ближе к завершению последней торговой сессии недели стремление зафиксировать прибыль может снова дать о себе знать. Общая картина по рублю по-прежнему указывает в южном направлении, хотя в ближайшие дни многое будет зависеть от развития ситуации на рынке черного золота.





"AK&M" от 22.06.2018