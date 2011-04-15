ЛУКОЙЛ выплатит финальные дивиденды за 2017 год из расчёта 215 руб. на обыкновенную акцию

Акционеры ПАО "ЛУКОЙЛ" на годовом собрании приняли решение выплатить дивиденды по результатам 2017 года в размере 130 руб. на одну обыкновенную акцию. С учётом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2017 год составит 215 руб. на обыкновенную акцию, что на 10% выше уровня предыдущего года. Об этом говорится в сообщении ЛУКОЙЛа.



Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года, установлено 11 июля 2018 года.



В совет директоров вошли: президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов; ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина Виктор Блажеев; член Американо-российского делового совета, президент TTG Global LLC Гати Тоби Тристер, председатель совета директоров АО "РИТЭК Валерий Грайфер; президент некоммерческого партнерства "Российский совет по международным делам" Игорь Иванов (ранее занимал должности министра иностранных дел РФ, секретаря Совета безопасности РФ); первый исполнительный вице-президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Равиль Маганов; председатель российско-британской торговой палаты Роджер Маннингс; член консультативного совета директоров Американо-российской торговой палаты Ричард Мацке; член Европейского консультативного совета АЕА Investors LP (АЕА European Advisory Board), председатель совета директоров Symbiotics, PSA International SA, Президент Foundation pour Geneve и Foundation Pictet pour le Development Иван Пикте; вице-президент по стратегическому развитию ПАО "ЛУКОЙЛ" Леонид Ф едун; Любовь Хоба (до 28.02.2018 занимала должность вице-президента - главного бухгалтера ПАО "ЛУКОЙЛ".



Независимым аудитором выбрано АО "КПМГ".

На состоявшемся после собрания акционеров заседании вновь избранного совета директоров его председателем был избран В.Грайфер, заместителем председателя - Р.Маганов.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в 2017 году выросла в 2.1 раза до 418.8 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка от реализации за 2017 год выросла на 13.6% до 5.937 трлн руб. Показатель EBITDA за 2017 год вырос до рекордных 831.6 млрд руб., что на 13.8% больше по сравнению с 2016 годом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа, относящаяся к акционерам компании, по МСФО выросла в I квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75% и составила 109.1 млрд руб. Выручка от реализации составила 1.631 трлн руб., что на 13.9% больше по сравнению с первым кварталом 2017 года.



"AK&M" от 22.06.2018