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22/06/2018
13:23

Ямал СПГ поставил первую партию СПГ в Испанию

ОАО "Ямал СПГ" (дочка ПАО "НОВАТЭК") произвело отгрузку первой танкерной партии сжиженного природного газа (СПГ) по долгосрочному контракту испанской компании Gas Natural Fenosa. Об этом говорится в сообщении компании.

В полном соответствии с графиком, газовоз ледового класса Arc7 "Федор Литке" грузовместимостью более 170 тыс. куб. м СПГ произвел разгрузку танкерной партии в порту Мугардос. Ежегодный объём поставок по контракту длительностью 24 года составит 2.5 млн т СПГ, что эквивалентно более 3 млрд куб. м природного газа.

Председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон отметил: "Первая танкерная партия, отгруженная сегодня Gas Natural Fenosa, является новой вехой в поставках российского газа, поскольку это - первый российский газ, поставленный по долгосрочному договору в Испанию, куда не поставляется российский трубопроводный газ. Мы будем рады выполнять наши долгосрочные контрактные обязательства, поставляя экологически чистое топливо, природный газ, компании Gas Natural Fenosa - крупнейшему поставщику газа на испанском рынке".

НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м.

Чистая прибыль ПАО "НОВАТЭК" по МСФО в 2017 году уменьшилась на 39.3% до 156.4 млрд руб. Выручка от реализации составила 583.2 млрд руб., а нормализованный показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составил 256.5 млрд руб.


"AK&M" от 22.06.2018
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