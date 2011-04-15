Роснефть выплатит дивиденды на 2017 год на 70.5 млрд руб.

Акционеры ПАО "НК "Роснефть" на годовом собрании приняли решение выплатить дивиденды за 2017 год на 70.5 млрд руб. (6.65 руб. на одну акцию), что с учётом выплаты дивидендов по итогам первого полугодия 2017 года составляет 50% чистой прибыли компании по МСФО, относящейся к акционерам. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Учитывая выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2017 года, суммарный дивиденд на акцию за 2017 год составил 10.48 руб.



Дата закрытия реестра для выплаты дивидендов установлена 2 июля 2018 года. Дивиденды будут выплачены номинальным держателям акций и доверительным управляющим - не позднее 16 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 6 августа 2018 года.



Акционеры избрали новый состав совета директоров в количестве 11 человек, в который вошли: Файзал Алсуваиди - представитель Qatar Investments Authority; Андрей Белоусов - помощник президента РФ; Маттиас Варниг - исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG (Швейцария), независимый директор; Олег Вьюгин - профессор Школы финансов Факультета экономических наук ФГАОУ ВПО "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", независимый директор; Айван Глазенберг - главный исполнительный директор Glencore International AG и Glencore plc; Роберт Дадли - президент группы компаний BP p.l.c.; Гильермо Кинтеро - член совета директоров ПАО "НК "Роснефть"; Александр Новак - министр энергетики РФ; Ханс-Йорг Рудлофф - председатель правления Marcuard Holding, независимый директор; Игорь Сечин - главный исполнительный директор, председатель правления ПАО "НК "Роснефть"; Герхард Шрёдер - председатель совета директоров Nord Stream 2 AG (Швейцария), председатель комитета акционеров Nord Stream AG (Шв ейцария), независимый директор.



Аудитором Роснефти стало ООО "Эрнст энд Янг".

По итогам заседания совета директоров председателем совета избран Г.Шрёдер.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.



"AK&M" от 22.06.2018