Кабмин внёс в Госдуму законопроекты о завершении налогового манёвра в нефтегазовой отрасли

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о завершении "налогового манёвра" в нефтегазовой отрасли. Об этом говорится в сообщении кабинета министров.



Проекты федеральных законов "О внесении изменений в статью 31 Закона Российской Федерации "О таможенном тарифе" и признании утратившими силу Федерального закона "О внесении изменения в статью 31 Закона Российской Федерации "О таможенном тарифе" и отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (законопроект 1) и "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"" (законопроект 2) подготовлены Минфином.



Законопроектом 1 предлагается постепенно снижать с 30% до 0% от цены нефти ставку вывозной таможенной пошлины на нефть в течение 6 лет, начиная с 1 января 2019 года.



Предусмотрено также применение особых формул расчёта ставок вывозных таможенных пошлин на сырую нефть, с учётом коэффициента, позволяющего сохранить действующую ставку вывозной таможенной пошлины на сырую нефть, на уровне 90% от действующей в настоящее время особой формулы расчёта ставок вывозных таможенных пошлин на сырую нефть для отдельных участков недр с указанием предельного количества нефти, добытой на участке недр, за исключением объёмов нефти, добытой на новых морских месторождениях углеводородного сырья.



Выпадающие доходы федерального бюджета в этом случае будут компенсированы в виде увеличения сумм налога на добычу полезных ископаемых, которые будут уплачены недропользователями при добыче нефти и газового конденсата за аналогичный период, посредством увеличения ставок этого налога.



Законопроектом 2 предусматривается равномерное повышение ставок налога на добычу полезных ископаемых при добыче нефти и газового конденсата на величину снижения с 30% до 0% от цены нефти ставок вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты в течение 6 лет, начиная с 1 января 2019 года.



При этом сохраняется относительный размер и условия действия до 1 января 2019 года пониженной ставки НДПИ при добыче нефти и газового конденсата на выработанных и малых участках недр, а также добыче трудноизвлекаемой нефти, путём корректировки понижающего коэффициента Дм к ставке НДПИ при добыче нефти.



Кроме того, предусмотрен механизм предоставления налогового вычета по НДПИ на добытый газовый конденсат при его направлении на производство технического пропана-бутана по аналогии с получением налогового вычета по НДПИ при его направлении на производство широкой фракции лёгких углеводородов.



Законопроектом также предусматривается индексация установленных статьёй 193 Налогового кодекса ставок акцизов на подакцизные товары в 2021 году на уровень инфляции. При этом ставки акцизов на период 2019-2020 годов сохраняются на уровне, установленном действующим налоговым законодательством.



Также предлагается установить вычеты по акцизам для переработчиков нефтяного сырья с учётом объёмов произведённых из нефтяного сырья высокооктанового автомобильного бензина класса 5 и дизельного топлива, уровня цены на нефть на мировых рынках, а также уровня средних оптовых цен реализации таких нефтепродуктов на территории России и цен экспортной альтернативы на нефтепродукты.



Ставка акциза на прямогонный бензин, бензол, параксилол, ортоксилол, используемые в нефтехимии, устанавливается с учётом корректирующего коэффициента, который постепенно увеличивает её значение в течение 6 лет, начиная с 1 января 2019 года, на величину снижения ставки вывозной таможенной пошлины на нефть.



"AK&M" от 22.06.2018