ТЦ "Алые Паруса" в Кирове введён в эксплуатацию

ТЦ "Алые Паруса" в Кирове введен в эксплуатацию и будет открыт в III квартале 2018 года в составе жилого комплекса. Об этом говорится в сообщении строительной компании АО "Кировский ССК".



Общая площадь проекта - 17 тыс. кв. м, GLA - 11.2 тыс. кв. м.

Среди якорных арендаторов ТЦ - продуктовый супермаркет, магазины одежды, товаров для детей и товаров для дома, а также гипермаркет мебели и рестораны.



Этажность ТЦ "Алые Паруса" составляет три торговых уровня, на территории объекта предусмотрена подземная парковка на 173 машиноместа.



Проект расположен в центре Кирова, на пересечении Октябрьского проспекта и Московской улицы.



Строительная компания АО "Кировский ССК" - один из крупнейших застройщиков Кирова и Кировской области, который ведет строительство и продажу жилой и коммерческой недвижимости. При этом строительство объектов компания осуществляет из строительных материалов собственного производства.





"AK&M" от 22.06.2018