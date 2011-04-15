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22/06/2018
14:43

ТЦ "Алые Паруса" в Кирове введён в эксплуатацию

ТЦ "Алые Паруса" в Кирове введен в эксплуатацию и будет открыт в III квартале 2018 года в составе жилого комплекса. Об этом говорится в сообщении строительной компании АО "Кировский ССК".

Общая площадь проекта - 17 тыс. кв. м, GLA - 11.2 тыс. кв. м.
Среди якорных арендаторов ТЦ - продуктовый супермаркет, магазины одежды, товаров для детей и товаров для дома, а также гипермаркет мебели и рестораны.

Этажность ТЦ "Алые Паруса" составляет три торговых уровня, на территории объекта предусмотрена подземная парковка на 173 машиноместа.

Проект расположен в центре Кирова, на пересечении Октябрьского проспекта и Московской улицы.

Строительная компания АО "Кировский ССК" - один из крупнейших застройщиков Кирова и Кировской области, который ведет строительство и продажу жилой и коммерческой недвижимости. При этом строительство объектов компания осуществляет из строительных материалов собственного производства.


"AK&M" от 22.06.2018
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