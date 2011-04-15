Рубль активно растет благодаря сочетанию благоприятных факторов

Сегодня пара USD/RUB открылась вниз, после чего продолжила снижаться, обновив минимум текущей недели. Пара EUR/RUB также стартовала на отрицательной территории и продолжает нести умеренные потери, тем не менее, демонстрируя более сильную динамику благодаря росту евро на мировом валютном рынке. На фоне информации о расколе в администрации президента США по поводу протекционистской политики, снизились риски эскалации глобального торгового противостояния. Это спровоцировало возврат интереса к риску, что способствует росту валют развивающихся стран на фоне снижения индекса доллара. Об этом говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер" Дмитрия Бабина.



Также продолжается восстановление российского рынка облигаций, в результате чего индекс RGBI повышается третью сессию подряд. Способствует росту рубля и позитивная динамика нефтяных цен. Кроме того, на ближайший понедельник приходится пик российских налоговых платежей, что оказывает дополнительную поддержку рублю.



Нефть в начале дня ушла вверх, отыграв потери предыдущей сессии, после чего продолжила совершать восходящие импульсы, чередующиеся с резкими откатами. В данный момент котировки Brent торгуются вблизи уровня $74, повышаясь на 0.8%.



Участники нефтяного рынка надеются, что на сегодняшнем заседании ОПЕК+ его участники придут к компромиссу относительно увеличения производства, причем его объем не будет установлен близко к верхней планке диапазона, предложенного в ходе обсуждения данного вопроса.



Американская валюта продолжает демонстрировать активное снижение, начавшееся во второй половине предыдущей сессии. Сейчас индекс доллара отскакивает от дневного минимума, торгуясь около отметки 94,6 п. с потерей 0,15%.



Давление на доллар оказала слабая статистика по экономике США, вышедшая вчера вечером. Сегодня инвесторы будут анализировать очередную порцию данных по американской экономике: в 16:45 МСК публикуются индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг. Более слабые показатели этих индикаторов могу усилить падение доллар.



На этом фоне европейская валюта возобновила устойчивое повышение. В данный момент пара EUR/USD находится на отметке 1.164, прибавляя 0.35%. Поддержку евро оказали хорошие данные по деловой активности в сфере услуг ЕС и его отдельных стран, вышедшие сегодня.



"AK&M" от 22.06.2018