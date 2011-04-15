В.Путин переназначил Н.Патрушева секретарём Совбеза

Президент РФ Владимир Путин переназначил Николая Патрушева секретарём Совета безопасности РФ. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.



Также переназначен первый заместитель секретаря Совбеза Юрий Аверьянов; заместители секретаря: Сергей Вахруков, Александр Гребенкин, Рашид Нургалиев, Михаил Попов, Олег Храмов.



Н.Патрушев в 1994-1998 годах руководил управлениями ФСК-ФСБ России. В 1998 году стал замруководителя Администрации президента РФ - начальником Главного контрольного управления президента. В 1999-2008 годах являлся директором ФСБ, с 2008 года - секретарь Совета безопасности РФ.





"AK&M" от 22.06.2018