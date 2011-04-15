Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

22/06/2018
15:25

В.Путин переназначил Н.Патрушева секретарём Совбеза

Президент РФ Владимир Путин переназначил Николая Патрушева секретарём Совета безопасности РФ. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Также переназначен первый заместитель секретаря Совбеза Юрий Аверьянов; заместители секретаря: Сергей Вахруков, Александр Гребенкин, Рашид Нургалиев, Михаил Попов, Олег Храмов.

Н.Патрушев в 1994-1998 годах руководил управлениями ФСК-ФСБ России. В 1998 году стал замруководителя Администрации президента РФ - начальником Главного контрольного управления президента. В 1999-2008 годах являлся директором ФСБ, с 2008 года - секретарь Совета безопасности РФ.


"AK&M" от 22.06.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100