Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

22/06/2018
15:30

Китайский агрегатор больших данных Jiguang планирует IPO в США

Китайский агрегатор больших данных Jiguang планирует провести размещение IPO на бирже Нью-Йорка. Как сообщают "Ведомости", компания может привлечь $300 млн при оценке всей Jiguang от $1.5 млрд до $2 млрд.

Jiguang продаёт сервисы анализа больших данных для мобильных приложений. Один из них собирает полные профили пользователей этих приложений и предлагает их разработчикам аналитику, маркетинговые решения и идеи по развитию бизнеса по собранным данным.

Другой сервис умеет сравнивать между собой приложения-конкуренты, отталкиваясь от активности их пользователей, в том числе динамики их притока и оттока, геолокации и иных характеристик аудитории.

По собственным данным Jiguang, она обслуживает около 300 тыс. разработчиков, которые являются авторами 700 тыс. приложений.

Формально на IPO выйдет компания Shenzhen Hexun Huagu IT Co., созданная в 2011 году и зарегистрированная на Каймановых островах.

Компания Jiguang (Китай), основанная в 2011 году, предоставляет своим клиентам услуги по анализу активности пользователей, прецизионному маркетингу, управлению финансовыми рисками и анализу на основе местоположения. Один из основных продуктов компании - службы push-уведомлений для мобильных приложений, нацеленные на менеджеров точного маркетинга.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100