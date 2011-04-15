Китайский агрегатор больших данных Jiguang планирует IPO в США

Китайский агрегатор больших данных Jiguang планирует провести размещение IPO на бирже Нью-Йорка. Как сообщают "Ведомости", компания может привлечь $300 млн при оценке всей Jiguang от $1.5 млрд до $2 млрд.



Jiguang продаёт сервисы анализа больших данных для мобильных приложений. Один из них собирает полные профили пользователей этих приложений и предлагает их разработчикам аналитику, маркетинговые решения и идеи по развитию бизнеса по собранным данным.



Другой сервис умеет сравнивать между собой приложения-конкуренты, отталкиваясь от активности их пользователей, в том числе динамики их притока и оттока, геолокации и иных характеристик аудитории.



По собственным данным Jiguang, она обслуживает около 300 тыс. разработчиков, которые являются авторами 700 тыс. приложений.



Формально на IPO выйдет компания Shenzhen Hexun Huagu IT Co., созданная в 2011 году и зарегистрированная на Каймановых островах.



Компания Jiguang (Китай), основанная в 2011 году, предоставляет своим клиентам услуги по анализу активности пользователей, прецизионному маркетингу, управлению финансовыми рисками и анализу на основе местоположения. Один из основных продуктов компании - службы push-уведомлений для мобильных приложений, нацеленные на менеджеров точного маркетинга.







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