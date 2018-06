АФК "Система" продала 10% акций индийской Reliance Communications

ПАО АФК "Система" продало 10% своих акций индийской Reliance Communications Ltd (RCom). Об этом сообщает газета The Economic Times со ссылкой на осведомлённые источники.



Продажа была совершена в несколько траншей за последние несколько месяцев. Это было вызвано желанием "Системы" уйти с проблемного индийского телекоммуникационного рынка, где она уже потеряла около $4 млрд инвестиций.



Российский конгломерат отказался от идеи покупки оставшихся телекоммуникационных активов RСom, включая подводные кабели, предприятия и центры обработки данных, после разногласий с телефонной компанией, возглавляемой Анилом Амбани, сообщили источники издания.



Отвечая на запросы ET, представитель "Системы" подтвердил, что компания продала всю свою долю в RCom, но не стал комментировать интерес к остальным её активам. RCom отказалась комментировать этот вопрос.



В последние месяцы АФК "Система" постепенно сокращала свою долю в RCom. В марте она снизила её до 7.09%, разрешив миноритарным акционерам свопить свои акции с акциями RCom. В апреле и мае распродала на открытом рынке ещё 2.1% и 0.55% соответственно, снизив свою долю в RCom до 4.43%.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Чистая прибыль ПАО АФК "Система" по РСБУ за 9 месяцев 2017 года составила 92.02 млрд руб. против убытка в 14.593 млрд руб. годом ранее. Выручка и валовая прибыль сократились в 1.57 раза до 17.94 млрд руб. с 28.168 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 94.173 млрд руб. против убытка 13.59 млрд руб.



Скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" по МСФО за 2017 год выросла почти в 3 раза до 4.119 млрд руб. с 1.481 млрд руб. годом ранее. Убыток в доле АФК составил 94.602 млрд руб. против 11.759 млрд руб. Выручка увеличилась на 3.5% до 704.551 млрд руб. с 680.864 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 8% до 199.549 млрд руб. с 184.8 млрд руб.



Скорректированный чистый убыток в доле АФК "Система" по МСФО за четвертый квартал 2017 года составил 1.556 млрд руб. против 6.184 млрд руб. годом ранее, убыток - 98.89 млрд руб. против 15.945 млрд руб. Выручка увеличилась на 8.4% до 198.593 млрд руб. с 183.28 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 13.8% до 47.292 млрд руб. с 41.555 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"