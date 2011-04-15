ФАС удовлетворила ходатайство о присоединении Рост Банка к "Трасту"

ФАС России 20 июня удовлетворила ходатайство о присоединении "Рост Банка" к санируемому банку "Траст". Об этом говорится в материалах антимонопольной службы.



Как сообщают "Ведомости", на базе "Траста" ЦБ создаёт фонд плохих долгов. К концу 2018 года его размер достигнет около 2.1 трлн руб., после чего фонд перестанет принимать новые активы и проработает в течение 3-5 лет. За этот период все активы будут проданы по рыночным ценам. Капитал фонда составит 1 млрд руб.



Сейчас в фонд планируется передать плохие долги "Траста","Рост Банка", "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка - банки проходят санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора.



В апреле регулятор оценивал размер плохих активов у этих банков в 1.1 трлн руб. В конце мая зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил, что сумма выросла до 2.1 трлн руб. Он уточнял, что это не только плохие активы, но и непрофильные.







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