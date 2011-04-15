Росгосстрах может быть продан раньше "Открытия"

Часть акций ПАО СК "Росгосстрах" может быть реализована раньше 2021 года, когда планируется продажа частному инвестору пакета банка "Открытие". Как сообщает "КоммерсантЪ", об этом заявил глава банка "Открытие" и председатель совета директоров Росгосстраха Михаил Задорнов.



Однако конкретных планов по продаже пакета Росгосстраха нет, добавил он. В стратегии "Открытия" есть цель в 2021 году продать не менее 20% акций банка, исходя из цены 1.3 капитала.



Росгосстрах планирует в течение трёх лет стать крупнейшим розничным страховщиком и занять третье место на рынке корпоративного страхования. Новая компания группы также намерена выйти в число лидеров рынка страхования жизни, следует из стратегии. "В нашем понимании это существенно, кратно увеличит стоимость компании от сегодняшних значений. И это создаёт предпосылки для владельцев, для нас, так и для потенциальных инвесторов - интерес к акциям "Росгосстраха", - сказал М.Задорнов.



На вопрос, может ли это произойти раньше приватизации пакета "Открытия", он ответил, что не исключает такого варианта развития событий.



Ранее новое руководство банка "Открытие" разработало стратегию на ближайшие три года, в периметр которой входят Росгосстрахбанк, "здоровые" активы Бинбанка, "Траста", Роста банка, которые будут присоединены к банку "Открытие".



За периметром стратегии остается страховой бизнес (СК "Росгосстрах"), пенсионный (НПФ "ЛУКОЙЛ-гарант", электроэнергетики, РГС), брокерский, лизинговый и факторинговый бизнес.



Напомним, осенью 2017 года в результате санации ряда активов групп "Открытие" и "Росгосстрах" банк "ФК Открытие" и связанные с ним компании консолидировали 96.7% страховой компании "Росгосстрах".



Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных, как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".



ЦБ объявил о санации банка "ФК Открытие" 29 августа 2017 года. Банк является системно значимой кредитной организацией, по объёму активов занимает 8-е место. Инфраструктура банка включает 22 филиала и более 400 внутренних структурных подразделений.



В группу компаний "Росгосстрах" входят: ПАО СК "Росгосстрах", ООО СК "РГС-Жизнь", ООО "РГС-Медицина", ОАО "НПФ РГС". Росгосстрах обладает широкой розничной сетью - это 73 филиала и более 3500 агентств, страховых отделов, офисов продаж, подразделений урегулирования убытков по всей стране. Росгосстрах обслуживает ежегодно более 45 млн клиентов.



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