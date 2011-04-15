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22/06/2018
16:29

АСВ выставило на торги имущество Татфондбанка за 1.3 млрд руб.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выставило на торги имущество Татфондбанка общей стоимостью 1.3 млрд руб. Об этом сообщает деловая газета Татарстана "БИЗНЕС Online".

На сайте госкорпорации опубликован список лотов. Среди них - золотые слитки массой от 20 до 999 г на 18 млн руб., ценные бумаги на 846 млн руб. (в том числе и акции Радиотехбанка), 66 автомобилей (в основном LADA), квартиры, земельные участки, дома и жилые помещения в разных регионах России.

Торги пройдут 6-7 августа на площадке агентства по государственному заказу Татарстана.

Напомним, в мае комитет кредиторов Татфондбанка определился с агентством по госзаказу как оператором банкротных торгов. Сам ТФБ лишился лицензии 3 марта 2017 года, а через месяц он был признан банкротом. "Дыра" в капитале Татфондбанка оценивалась в 118 млрд руб.


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