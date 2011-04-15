Катарский фонд QIA хочет увеличить долю в Роснефти до 20% и более

Катарский инвестиционный фонд QIA не исключает увеличения своей доли в ПАО "НК "Роснефть" до более чем 20% при наличии соответствующей возможности. Об этом заявил его представитель в совете директоров Роснефти Файзал Алсуваиди, сообщают "Ведомости".



"Роснефть - хорошая инвестиция. Мы не исключаем возможности увеличить количество акций до более чем 20%, если такая возможность будет", - сказал Ф.Алсуваиди. "Но мы очень довольны нынешней инвестицией", - добавил он.



Напомним, в мае ФАС России уже получила ходатайство QIA об увеличении доли в Роснефти. Если антимонопольная служба одобрит сделку, то катарский фонд станет третьим по величине акционером Роснефти с пакетом в 18.93%.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.









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