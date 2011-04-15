ЛУКОЙЛ ведёт переговоры с Eni об обмене долями в лицензиях в Мексике

ПАО "ЛУКОЙЛ" ведёт переговоры с Eni S.p.A. об обмене лицензиями в Мексике для снижения инвестиционных рисков. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на слова топ-менеджера российской компании.



"В партнёрстве с Eni в начале 2018 года был выигран конкурс на блок 28, доля Лукойла в котором составила 25%, - рассказал Равиль Маганов, курирующий разведку и добычу в статусе первого исполнительного вице-президента, выступая на годовом собрании акционеров общества. - В целях снижения инвестиционных рисков в новом для ЛУКОЙЛа регионе ведутся переговоры с Eni об условиях обмена долями в приобретённых лицензиях, а также в тех лицензиях, которые компания имеет в этом регионе".



Крупнейший в РФ частный нефтедобытчик до мартовской победы на аукционе уже работал в Мексике на блоке Amatitlan и на шельфовом блоке 12, а его итальянскому партнёру принадлежат права на разработку нескольких блоков в нефтяной провинции Куэнка Салина.



"Мы хотели бы объединить наши усилия на мексиканском шельфе..., где-то около 3-4 блоков мы бы хотели объединить, чтобы совместно разделить риски геологические, риски финансовые и инфраструктурные. Принципиальная договорённость достигнута, ведутся детальные переговоры", - сказал глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, отказавшись пояснить подробности.



Eni S.p.A. - глобальный энергетический концерн, представленный в нефтяном и газовом секторах, производстве и продаже электроэнергии, нефтехимии, сервисном и инженерном обслуживании нефтяных месторождений. Eni - основной партнёр Газпрома по газопроводу "Голубой поток".



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в 2017 году выросла в 2.1 раза до 418.8 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка от реализации за 2017 год выросла на 13.6% до 5.937 трлн руб. Показатель EBITDA за 2017 год вырос до рекордных 831.6 млрд руб., что на 13.8% больше по сравнению с 2016 годом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа, относящаяся к акционерам компании, по МСФО выросла в I квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75% и составила 109.1 млрд руб. Выручка от реализации составила 1.631 трлн руб., что на 13.9% больше по сравнению с первым кварталом 2017 года.



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