Долю РОСНАНО в компании "Новомет-Пермь" могут выкупить РФПИ и Saudi Aramco

Доля АО "Новомет-Пермь", принадлежащая АО "РОСНАНО", к концу 2018 года может сменить владельца. Как сообщает газета "КоммерсантЪ", об этом рассказал гендиректор "Новомет-Перми" Максим Перельман.



"Пока идут переговоры. Ближайший потенциальный покупатель - Российский фонд прямых инвестиций совместно с Saudi Aramco. Пока обсуждаем параметры соглашения, сделка состоится до конца года", - сообщил журналистам М.Перельман. По его словам, представители инвесторов уже посетили производственную площадку "Новомета". "Инвесторы заинтересованы в развитии актива", - рассказал он.



Напомним, РОСНАНО выставило на продажу свою долю в "Новомете" (30.76%) в июле 2016 года. В январе 2017 года американская Halliburton подала в ФАС ходатайство о покупке 100% компании. Сделка оценивалась в $1 млрд. Однако в январе 2018 года стало известно, что она отменятся.



Основным профилем группы "Новомет" является производство оборудования для добычи нефти. "Новомет" имеет представительства в США, Канаде, ряде стран Африки, Азии и Южной Америки. В России клиентами группы являются крупнейшие нефтегазовые компании. Контрольный пакет акций принадлежит менеджменту, 30.76% - у РОСНАНО, миноритарные доли - у фондов Baring Vostok и Russia Partners. По итогам 2016 года АО "Новомет-Пермь" получило выручку в размере 6.8 млрд руб., а прибыль - 10.6 млн руб.



Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) - государственная компания Королевства Саудовская Аравия, специализирующаяся на разведке, добыче, переработке, распределении, транспортировке и сбыте углеводородов.



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) - суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику.



АО "РОСНАНО" (ИНН 7728131587) создано в марте 2011 года путём реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". РОСНАНО содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. Основные направления: опто- и наноэлектроника, машиностроение и металлообработка, солнечная энергетика, медицина и биотехнологии, энергосберегающие решения и наноструктурированные материалы.



Уставный капитал компании составляет 53.742 млрд руб. и разделён на 53741700000 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Росимуществу принадлежит 100% акций РОСНАНО.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "РОСНАНО" по РСБУ за I квартал 2018 года составила 0.7 млрд руб. по сравнению с убытком 3.442 млрд руб. за I квартал 2017 года. Выручка составила 3.8 млрд руб., что в 3.6 раза больше сопоставимого показателя за аналогичный период прошлого года - 1.043 млрд руб. Валовая прибыль за отчётный период выросла в 3.5 раза и составила 3.3 млрд руб. против 923.349 млн руб.



Чистая прибыль от финансовых активов АО "РОСНАНО", отражаемых по справедливой стоимости, в 2017 году по МСФО выросла на 43% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года и составила 8 млрд руб. Чистый убыток РОСНАНО в 2017 году составил 5.3 млрд руб.



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