ЛУКОЙЛ в 2018 году не собирается продавать Litasco, В.Алекперов

ПАО "ЛУКОЙЛ" в текущем году, скорее всего, не будет продавать своё торговое подразделение Litasco. Как сообщает Reuters, об этом 21 июня рассказал журналистам глава компании Вагит Алекперов.



"Принципиальное решение принято, что для компании это не стратегический актив. Но в то же время не принято решение ни по акционированию, ни по дальнейшей его судьбе. В этом году, скорее всего, мы не подойдём к решению этого вопроса", - сказал В.Алекперов.



Напомним, ЛУКОЙЛ рассматривает продажу своей торговой компании Litasco с 2017 года. Одной из причин этого являются введённые против РФ санкции.



Ранее вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун говорил, что интерес к покупке Litasco проявляют европейские трейдеры.



Швейцарский трейдер Litasco - один из давних и наиболее успешных международных трейдеров, торгующих российским сырьем. Основанный в 2000 году, Litasco фокусируется на продаже на международном рынке нефти и нефтепродуктов ЛУКОЙЛа, а также снабжает сырьём его европейские НПЗ, зарабатывая на трейдинге.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в 2017 году выросла в 2.1 раза до 418.8 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка от реализации за 2017 год выросла на 13.6% до 5.937 трлн руб. Показатель EBITDA за 2017 год вырос до рекордных 831.6 млрд руб., что на 13.8% больше по сравнению с 2016 годом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа, относящаяся к акционерам компании, по МСФО выросла в I квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75% и составила 109.1 млрд руб. Выручка от реализации составила 1.631 трлн руб., что на 13.9% больше по сравнению с первым кварталом 2017 года.







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