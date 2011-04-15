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22/06/2018
17:25

Saudi Aramco может выйти на IPO уже в 2019 году

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих 21 июня сказал, что было бы "неплохо" провести первичное размещение акций Saudi Aramco (IPO) в следующем году, добавив при этом, что государство не ставит жёстких сроков. Об этом сообщает агентство Reuters.

Выступая на заседании в Вене, Х.Фалих заявил, что IPO нефтяной компании пройдёт на Саудовской фондовой бирже, в то время как площадка для вторичного размещения будет в некоторой степени определена рынком сбыта товаров компании, которая "смещает фокус внимания на восток".

Вывод на биржу Aramco является основой амбициозного плана властей ближневосточного государства Vision 2030 по диверсификации экономики.

IPO Saudi Aramco, одного из крупнейших экспортёров нефти в Китай, наравне с Роснефтью, как ожидается, станет крупнейшим в мире, поскольку его размер может составить около $100 млрд.

Власти Саудовской Аравии рассчитывают, что стоимость нефтяной компании по итогам IPO составит минимум $2 трлн, тогда как аналитики оценивают её в диапазоне $1-1.5 трлн.

Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) - государственная компания Королевства Саудовская Аравия, специализирующаяся на разведке, добыче, переработке, распределении, транспортировке и сбыте углеводородов.




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