"Русский продукт" хочет продать производство "Московского картофеля" за 1.66 млрд руб.

ПАО "Русский продукт" - производитель "Московского картофеля" и каш "Геркулес" - решило закрыть свой завод в Москве. Как сообщает "КоммерсантЪ", компания может перенести выпуск всей продукции на своё второе предприятие под Калугой, чтобы сократить издержки.



"Русский продукт" рассчитывает продать московский комплекс площадью более 100 тыс. кв. м за 1.66 млрд руб., но эксперты сомневаются в реалистичности такой цены.



Акционеры компании уже одобрили продажу московского производственно-складского комплекса. По словам секретаря совета директоров "Русского продукта" Олега Пучкова, сейчас на площадке в Москве выпускаются только чипсы "Московский картофель", остальные продукты производятся на предприятии в Калужской области. Туда же могут быть перенесены и линии по выпуску чипсов, пояснил он.



Перенос производства в "Русском продукте" объяснили соображениями экономии, не назвав планируемых сроков переезда.



Из отчётности "Русского продукта" следует, что примерная мощность линий по выпуску "Московского картофеля" составляет 3 тыс. т продукции в год. По мнению зампредправления "Руспродсоюза" Дмитрия Леонова, их перенос может стоить примерно 300 млн руб.



Менеджер одной из крупных пищевых компаний отмечает, что для "Русского продукта" доставка картофеля в Калужскую область может обойтись дешевле, чем на завод в Москве. В Калужской области работает, в частности, крупнейший производитель картофеля "Максим Горький" (входит в Национальную земельную корпорацию Александра Лебедева), который в год выращивает более 120 тыс. т продукции и поставляет её в том числе для PepsiCo.



Помимо "Московского картофеля", "Русский продукт" выпускает также каши и хлопья "Геркулес", супы "Дачный" и "Суперсуп", кофе Coffitel, чай "Традиция". В 2017 году выручка "Русского продукта" снизилась на 29.27% до 3.83 млрд руб., а чистая прибыль выросла на 27.47% до 44.37 млн руб. 56.13% акций "Русского продукта" принадлежат ООО "Русские инвесторы", контролируемому кипрской S.A. Dimension Capital Ltd (бенефициары неизвестны). Ранее совладелицей "Русского продукта" называли Ольгу Миримскую, бывшую супругу экс-партнёра Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Алексея Голубовича.



В выставленный на продажу московский комплекс "Русского продукта" входят 25 строений на улице Пермская, рядом с Микояновским и Черкизовским мясокомбинатами. Общая площадь объектов - 102.55 тыс. кв. м, недвижимость оценена в 1.66 млрд руб. Из материалов компании следует, что сделка может быть заключена с дисконтом в 10% к этой сумме. Продажа объектов возможна как единовременно, так и частями. Возможных интересантов на комплекс зданий О.Пучков не назвал.



Замдиректора департамента финансовых рынков и инвестиций компании Knight Frank Виктория Кохтачева считает, что территория "Русского продукта" может быть интересна жилым застройщикам при условии, что воздействие близлежащих мясокомбинатов будет минимальным. Но и в этом случае, предупреждает она, цена всей площадки в текущем состоянии не превысит 0.9-1.1 млрд руб.



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