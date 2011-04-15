НОВАТЭК подписал меморандум о взаимопонимании с KOGAS

В рамках встречи президента России Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, председатель правления ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон и президент и главный исполнительный директор Korea Gas Corporation (далее – "KOGAS") Сон Ил Чон 22 июня 2018 года подписали меморандум о взаимопонимании в области совместного развития СПГ-бизнеса. Об этом говорится в сообщении компании НОВАТЭК.



Подписанный меморандум закрепляет намерения сторон рассмотреть возможности вхождения KOGAS в проект "Арктик СПГ 2" и приобретения СПГ с проекта, участие в проекте перевалки на Камчатке и других инфраструктурных проектах, а также развивать сотрудничество в области торговли СПГ и оптимизации логистики, включая своповые операции.



Председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон отметил: "Рынки стран АТР являются приоритетным направлением для наших СПГ-проектов, поскольку этот важный географический регион имеет самые быстрые темпы роста потребления газа, и Южная Корея в настоящее время – один из крупнейших импортеров СПГ. Наши масштабируемые СПГ-проекты и обширная ресурсная база, низкая себестоимость производства СПГ и дальнейшее развитие логистической модели с использованием Северного морского пути и перевалочного терминала на Камчатке создают идеальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества для наших потенциальных партнеров. Ещё одним подтверждением конкурентоспособности и привлекательности наших будущих СПГ-проектов является подписание меморандума с KOGAS – одним из крупнейших игроков на азиатском рынке СПГ".



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м.



Чистая прибыль ПАО "НОВАТЭК" по МСФО в 2017 году уменьшилась на 39.3% до 156.4 млрд руб. Выручка от реализации составила 583.2 млрд руб., а нормализованный показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составил 256.5 млрд руб.



"AK&M" от 22.06.2018