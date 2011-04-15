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22/06/2018
17:51

Росатомфлот продлевает зимне-весеннюю навигацию из-за тяжёлых ледовых условий

Тяжёлая ледовая обстановка, сложившаяся в настоящее время в акватории Северного морского пути, стала причиной продления зимне-весенней навигации атомных ледоколов ФГУП "Атомфлот" (Росатомфлот). Об этом сообщает пресс-служба Росатомфлота.

Как говорится в сообщении, впервые за 4 года на морском канале в баре Обской губы образовался неподвижный лёд-припай, вскрытие которого парализовало самостоятельное движение судов.

"Глобальное потепление, о котором так долго говорили, похоже, немного отступило, и мы возвращаемся к стандартам работы 80-90-х годов, - отметил директор по судоходству Росатомфлота Андрей Смирнов. - Ледовая обстановка стала гораздо сложнее: газовозы и танкеры стоят. Наши партнёры уже подали заявку на продление договора по ледокольному обеспечению. Сроки зимне-весенней навигации будут увеличены, как минимум, на первую декаду июля".

В Обской губе работают два мелкосидящих атомных ледокола Росатомфлота - "Таймыр" и "Вайгач". Экипажам атомоходов предстоит вывод судов из "ледового плена". В порту Сабетта работы по сопровождению танкеров и газовозов возьмут на себя суда "Портофлота" Росатомфлота: буксир ледового класса "Тамбей" и ледокольный буксир "Юрибей". Вместе с ними постановку и отвод от причалов будет осуществлять ледокол "Москва". В конце июня к команде "Портофлота" присоединится буксир ледового класса "Пур".

Федеральное государственное унитарное предприятие "Атомфлот" (входит в госкорпорацию "Росатом") предназначено для обеспечения эксплуатации и технологического обслуживания атомных ледоколов и судов вспомогательного флота.




"AK&M" от 22.06.2018
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