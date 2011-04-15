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22/06/2018
18:28

Кабмин внес в Госдуму законопроект о дате регистрации брака в ЗАГСах

Россиянам могут разрешить свободно выбирать дату регистрации брака в ЗАГСах, в том числе дистанционно, без необходимости личной явки в органы записи актов гражданского состояния. Соответствующий законопроект Правительство РФ внесло в Госдуму, говорится в материалах нижней палаты парламента. Поправки предлагается внести в Семейный кодекс РФ и в Закон "Об актах гражданского состояния".

В соответствии с действующим законодательством, регистрация брака производится по истечении месяца со дня подачи заявления в ЗАГС. "Данный подход приводит к невозможности гибкого регулирования загруженности органов ЗАГС, а также к невозможности для граждан, вступающих в брак, удобным для них образом выбрать дату и время государственной регистрации брака. Кроме того, данными нормами создается коррупционная составляющая при государственной регистрации брака, вследствие наличия значительного количества граждан, желающих вступить в брак в те или иные знаменательные даты, но не имеющих возможности подать заявление о вступлении в брак в соответствующую дату", - сказано в пояснительной записке.

В Правительстве предложили от этого подхода уйти, разрешив "гражданам самостоятельно выбрать дату государственной регистрации брака, в том числе дистанционно, без необходимости личной явки в органы записи актов гражданского состояния".

Заявку в ЗАГС, в случае принятия законопроекта, можно будет подавать через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг".


"AK&M" от 22.06.2018
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