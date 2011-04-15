Вести с саммита ОПЕК+ поддерживают нефть и рубль

Рынок "черного золота" отыгрывает заявления представителей ОПЕК+, звучащие на начавшемся в Вене саммите по вопросу сворачивания сделки о сокращении добычи "черного золота". В частности, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи исключил, что решение по добыче нефти может быть принято без участия каких-либо стран ОПЕК. Необходимо единогласие, полагает он. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих считает, что не обязательно устанавливать временные рамки для постепенного наращивания добычи нефти, можно сделать его постепенным.



Наконец, Саудовская Аравия и Россия размышляют о создании постоянного органа с собственным уставом и секретариатом. При этом указанные страны могут получить в новой организации больший вес, чем другие участники. Об этом говорится в комментарии аналитика Forex Club Ивана Марчены.



На этом фоне рубль уверенно прибавляет к основным резервным валютам. Пик налогового периода (22 и 25 июня) добавляет поддержки рублю, поскольку в это время традиционно растет спрос на рублевую ликвидность.



До конца дня американская валюта будет колебаться в диапазоне 62.6-63.6 руб., евро - в коридоре 73-74.2 руб.



Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club







"AK&M" от 22.06.2018