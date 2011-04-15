МИД дал рекомендации россиянам, выезжающим за рубеж. Об этом говорится в материале Ростуризма.



Так, туристам рекомендовано избегать экстремальных и опасных для пребывания маршрутов, стран, мест, точек и так далее. "За границей необходимо соблюдать элементарные нормы разумной осторожности, уважать положения местного законодательства, традиции и обычаи тех стран, куда направляются россияне", отмечает министерство.



Кроме того, МИД обратил внимание на заключение договора добровольного медицинского страхования. "Рекомендуем также представителям туристических компаний и специализирующимся на туристической отрасли СМИ обращать внимание российских путешественников на необходимость оформления этого важного для выезжающих за рубеж документа. Наличие страхового полиса значительно упрощает получение медицинской помощи при болезнях или травмах, а его отсутствие может обернуться такими значительными расходами, к которым ни турист, ни его родственники не будут ни морально, ни материально готовы. Любое оказание медицинских услуг вне страховки стоит дорого, и зачастую их оплата ложится непосильным финансовым бременем на человека. Поэтому настоятельно просим перед выездом за рубеж предусматривать приобретение медицинской страховки.



Следует учитывать, что страхование детей, пожилых людей, граждан, имеющих хронические заболевания, беременных женщин, любителей экстремального отдыха при выезде за границу имеет свои особенности. Не надо забывать, что действие страхового полиса не распространяется на случаи, произошедшие в результате нарушения законодательства или пребывания застрахованного лица в нетрезвом состоянии. Важно знать, что при отказе от заключения договора добровольного страхования расходы по оказанию медицинской помощи в стране временного пребывания и при необходимости репатриации на Родину несёт только сам турист", подчёркивает федеральный орган.



Во избежание непредвиденных ситуаций путешественникам рекомендовано руководствоваться размещенными на сайте Ростуризма и МИД России полезными советами для российских туристов, планирующих провести отдых за рубежом. Хорошим подспорьем для выезжающих за границу является разработанное Ситуационно-кризисным центром МИД России мобильное приложение "Зарубежный помощник", которое содержит важные рекомендации на случай возникновения различных инцидентов.





"AK&M" от 22.06.2018