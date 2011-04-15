Профсоюзы Бурятии решили продать курорт "Аршан" за долги

Профсоюзы Бурятии решили продать известный курорт "Аршан", накопивший многомиллионные долги. Об этом сообщает издание "Тайга.инфо".



Долги Санитарно-курортного учреждения профсоюзов Бурятии, которому принадлежит курорт "Аршан", составляют порядка 150 млн руб. Организация не нашла иного выхода, кроме продажи курорта, несмотря на протесты сотрудников и предложение главы региона Алексея Цыденова поставить курортный комплекс на баланс республики.



"Мы не выживем в этой ситуации, так как мы не коммерческая организация. Мы не имеем права участвовать ни в грантах, ни в финансировании, ни в инвестициях. Мы просто частное предприятие, которое продаёт и на эти деньги живёт. И живём мы всего, получается, 3 месяца. То есть работаем. Остальное время мы выживаем", - цитирует издание главного бухгалтера СКУП "Байкалкурорт".



Собственники "Аршана" утверждают, что к ним уже неоднократно обращались с просьбой о продаже курорта, в том числе и китайские бизнесмены.



"Приезжали и китайцы. Я однозначно против того, чтобы курорт "Аршан" ушёл китайцам. На сегодняшний день у нас есть 4 обращения о продаже. Будем рассматривать", - рассказала председатель профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания России Долгор Башкеева.



Ситуацию попытался спасти глава Бурятии Алексей Цыденов, предложивший безвозмездно передать в собственность Республики Бурятия имущество "Байкалкурорта" - санатории "Аршан" и "Горячинск", чтобы именно власти несли на себе обязательства по содержанию мест отдыха и текущим расходам.



Однако предложения А.Цыденовв не были приняты. Более того, некоторые члены профсоюза посчитали, что таким образом власти пытаются получить курорт для его дальнейшей перепродажи сторонним инвесторам. От такой сделки профсоюзы не получили бы никакой выгоды, отмечается в сообщении.



В настоящее время эксперты уже приступили к оценке стоимости курорта "Аршан" для его дальнейшей продажи.





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