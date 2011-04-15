PayPal покупает платформу Hyperwallet за $400 млн

Компания PayPal 19 июня объявила о приобретении платформы Hyperwallet за $400 млн. Как сообщает издание TАdviser, ожидается, что сделка будет закрыта в четвёртом квартале 2018 года.



В условиях современного бизнеса торговые компании и поставщики услуг, которые используют платёжные платформы, стремятся иметь быстрый, эффективный, гибкий и безопасный доступ к своим доходам в любое время и из любого места. Покупка Hyperwallet позволит компании PayPal предложить больше подобных услуг для торговых площадок. А тот факт, что клиентские базы PayPal и Hyperwallet практически не пересекаются, обеспечит платёжному сервису широкую площадку для развития.



Платформа Hyperwallet доступна в более чем 200 странах. Сразу после завершения сделки клиенты PayPal и Braintree получат доступ к локализованным мультивалютным платёжным системам этих регионов. Покупатели смогут выбрать подходящий для них способ оплаты, будь то банковский счёт, дебетовая карта, чек или PayPal. Hyperwallet также предлагает такие функции, как инструменты финансового управления и отслеживания платежей. Кроме того, компания гарантирует, что транзакции соответствуют правилам, действующим на территории конкретной страны.



PayPal объявила о покупке Hyperwallet всего через месяц после того, как рассказала о своих планах приобрести шведскую фирму iZettle за $2.2 млрд. iZettle создаёт современные платежные системы для магазинов, например, компактные терминалы для банковских карт. PayPal надеется, что обе покупки позволят компании развернуться на рынках Германии, Финляндии, Испании и Франции.



Компания Hyperwallet, основанная в 2000 году, предлагает электронные платежи для представителей розничного бизнеса. Платформа Hyperwallet представляет открытые для проверки и надёжные методы управления платежами. Программное обеспечение компании объединяет разрозненную финансовую инфраструктуру в целостную среду, которая учитывает индивидуальные особенности заказчика.















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