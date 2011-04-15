Дайджест газеты "Коммерсант" от 25 июня 2018 года



МАЙНИНГ НАПРОКАТ

РОССИЯН НЕ ПУГАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТ





Россияне хорошо осведомлены о криптовалютах и вредоносных сайтах, которые занимаются майнингом с их устройств, но не видят в этом угрозы, показало исследование Avast. Более того, около 20% российских пользователей готовы выбрать криптомайнинг как альтернативу назойливой рекламе. Майнинг действительно часто незаметен, поэтому количество зараженных устройств будет расти, уверены эксперты.





МУЗЕЯМ НАШЛИ В МИНКУЛЬТЕ НОВОГО КУРАТОРА

ВЛАДИМИР МЕДИНСКИЙ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИЛ ПОЛНОМОЧИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ



Как стало известно "Ъ", глава Минкультуры Владимир Мединский внес в правительство предложения по перестановкам в ведомстве. Его заместитель Алла Манилова в ранге статс-секретаря будет курировать законопроектную и музейную сферы. Усиление полномочий госпожи Маниловой как специалиста по пиару совпало с разработкой концепции проекта закона "О культуре" и нацпроекта "Культура", что потребует сложных переговоров с деятелями культуры и федеральными органами власти.





ПРОШЛА "ВЕСНА", НАСТАЛО ЛЕТО



Аналогично с весны прошлого года снизилась упоминаемость ДНР и ЛНР. Об Украине в целом говорят все еще довольно много, но значительно реже, чем прежде. Если в 2014 году количество упоминаний страны на российских каналах подбиралось к 6 тыс. в месяц, то с марта 2017 года оно не превышало 2 тыс.





СУДА НЕ ДОПЛЫВАЮТ ДО ЗАПРАВОК

ПАРОХОДСТВАМ ГРОЗЯТ УБЫТКИ ИЗ-ЗА РОСТА ЦЕН НА ТОПЛИВО



Как выяснил "Ъ", несмотря на меры, принятые правительством, рост цен на нефтепродукты продолжает серьезно беспокоить бизнес: с просьбой решить эту проблему к президенту РФ обратились владельцы речных судов. По их данным, акцизное судовое маловязкое топливо подорожало на 30%. Основной удар пришелся по круизным компаниям, которые продают билеты за год-полтора и не могут учесть резкие скачки цен. В отрасли опасаются, что без поддержки придется либо повышать тарифы, либо ждать банкротств судовладельцев.





РИТЕЙЛЕРЫ КОРМЯТ СКИДКАМИ

ДИСКАУНТЕРЫ СТАНОВЯТСЯ ОСНОВНЫМ КАНАЛОМ ПРОДАЖИ ЕДЫ



Хотя, по официальной версии, экономическая ситуация в стране уже почти год как считается стабильной, россияне продолжают экономить на продуктах. Это привело к появлению целого слоя "черрипикеров", охотников за скидками, и росту профильных дискаунтеров, их общий оборот по итогам 2018 года превысит 3 трлн руб., а через два года - 4 трлн руб., подсчитали в Infoline. Но ралли промоакций уже загнало крупных ритейлеров, например X5 Retail Group и "Магнит", в ловушку, из-за которой падает маржинальность.





СБЕРБАНК ВПИШЕТ В ИСТОРИИ НОВОГО ГЛАВУ

У ОБЪЕДИНЕННОГО КРЕДИТНОГО БЮРО МЕНЯЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ



Даниэль Зеленский, девять лет возглавлявший принадлежащее Сбербанку бюро кредитных историй (БКИ) - Объединенное кредитное бюро (ОКБ), перешел на работу в Газпромбанк. Причиной отставки могло стать недовольство акционеров результатами деятельности бюро. ОКБ располагает уникальными данными о кредитных историях Сбербанка, однако стать очевидным лидером рынка, как планировалось, ему не удалось. Новый глава ОКБ пока не найден, по информации "Ъ", Сбербанк намерен привлечь на эту позицию человека со стороны.





ПРАВО НА ТРУД ВОССТАНОВИТ ЛИШЬ СУД

ЦБ ОТКАЗЫВАЕТСЯ МЕНЯТЬ ПРАКТИКУ АННУЛИРОВАНИЯ АТТЕСТАТОВ



ЦБ восстановил аннулированные квалификационные аттестаты экс-гендиректору "ВТБ Специализированный депозитарий" Ирине Лазаревой по решению суда. Этот случай запустил дискуссию вокруг непрозрачности процедуры лишения специалиста аттестата, что зачастую приводит к нарушению конституционного права на труд. Однако менять порядок аннулирования аттестатов регулятор не собирается.





"ОТКРЫТЫЙ" ВЫХОДИТ В ПОРТАЛ

НПФ БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" МОЖЕТ НАЧАТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ ЧЕРЕЗ ЕПГУ





После завершения слияния негосударственных пенсионных фондов (НПФ), входящих в группу банка "ФК Открытие", объединенный НПФ собирается приступить к "электронному" привлечению клиентов. Причем если до последнего времени новый клиент должен был нести бумажное заявление в Пенсионный фонд России (ПФР) или МФЦ, то теперь каналом продаж станет Единый портал госуслуг (ЕПГУ). Такое решение может активизировать деятельность других игроков рынка по запуску удаленного канала перевода, что, в свою очередь, увеличит общий объем привлечения в пенсионные фонды.





БКС ОБКАТЫВАЕТ "СФЕРУ"

ГРУППА ЗАПУСТИТ ЦИФРОВОЙ БАНК ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ



Группа БКС запускает новый цифровой банк для предпринимателей под названием "Сфера", который будет работать на лицензии БКС-банка. "Сфера" начнет расчетно-кассовое обслуживание бизнеса с третьего квартала 2018 года и намерена получить 10% клиентов в сегменте малого бизнеса. Модель расчетных диджитал-банков является очень привлекательной, но чтобы занять заметную долю рынка, необходимо обладать уникальными преимуществами, которые в случае с новым проектом неочевидны, указывают эксперты.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 25.06.2018