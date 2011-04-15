Дайджест газеты "Ведомости" от 25 июня 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 25 июня 2018 года.





ЭКОНОМИКА НЕФТИ ПРОТИВ ПОЛИТИКИ



От встречи ОПЕК в прошлую пятницу никто не ждал сенсаций. Но все карты спутал футбол.



На прошедшем в пятницу саммите ОПЕК было решено увеличить производство нефти на 1 млн баррелей в сутки. До этого рынок сильно лихорадило из-за неопределенности, так что решение нефтяного клуба в Вене разрядило обстановку.



Совсем недавно страны - члены ОПЕК+ (так называют действующее соглашение ОПЕК с Россией и еще девятью другими производителями об ограничении добычи) радостно рапортовали о перевыполнении договоренностей более чем на 50%. Цена нефти шла вверх (всего за полтора года с начала сокращений она выросла почти на треть), и, казалось бы, все шло по плану. Поэтому уровень сокращений в 1,8 млн баррелей в сутки утвердили на год вперед, до конца 2018 г. От встречи ОПЕК в прошлую пятницу никто не ждал сенсаций. Но все карты спутал футбол.





ГРЕЦИЯ УЧИТСЯ ЖИТЬ САМА



Министры финансов ЕС одобрили возвращение Греции на долговые рынки уже в августе. Но в том, что страна сможет на них задержаться, сомневаются даже кредиторы.



Операция по спасению Греции из долговой ямы должна завершиться 21 августа. В начале этого десятилетия греческий кризис поставил под сомнение существование единой общеевропейской валюты и денежно-кредитной политики. Как сказал еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси, кризис в Греции был реальной угрозой единству зоны евро, "мы дважды находились на грани Grexit (выхода Греции из зоны евро. - "Ведомости") и мы дважды смогли этого избежать".



С 2010 г. Греция жила на деньги стран ЕС и МВФ. За восемь лет Греция получила 273,7 млрд евро, из которых 241,6 млрд выделили члены еврозоны. В обмен на помощь Греция была вынуждена пойти на жесточайшие меры бюджетной экономии.





"МАГНИТ" СЧЕЛСЯ С "ПЯТЕРОЧКОЙ"



Лидеры российской розничной торговли "Магнит" и Х5 обменялись ключевыми менеджерами.



Новым руководителем второй по обороту розничной компании в России "Магнит" с 22 июня стала выходец из конкурента - X5 Retail Group - Ольга Наумова. Такое решение принял совет директоров, сообщил ритейлер. Почти одновременно о назначении гендиректора "Пятерочек" объявила X5: им стал отвечавший ранее за развитие аптек и магазинов косметики "Магнита" Сергей Гончаров.



Обмен топ-менеджментом между конкурентами начался незадолго до того, как сооснователь "Магнита" Сергей Галицкий продал в середине февраля 2018 г. почти весь свой пакет в ритейлере госбанку ВТБ.





КАК GENERAL MOTORS УКРЕПЛЯЕТ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ ЖЕНЩИНАМИ



С 1 сентября финансовым директором General Motors станет Дивья Сурьядевара.



Четыре года назад гендиректором автопроизводителя с мировым именем впервые стала женщина - General Motors (GM) назначила на этот пост Мэри Барру. В этом году впервые за 110-летнюю историю автоконцерна женщине достанется пост финансового директора. О назначении Дивьи Сурьядевары GM объявила в середине июня.



Компаний с женщиной во главе в списке Fortune 500 всего 24, подсчитала Automotive News. А женский дуэт на постах финансового и генерального директора пока только один: Патриция Литтл и Мишель Бак из Hershey's. Эта компания занимает 379-ю строчку в рейтинге, а GM - 10-ю.



Общего в жизненном пути Барры и Сурьядевары крайне мало. Разве что обе были отличницами, а их матери имели отношение к финансам: мама Барры была бухгалтером, Сурьядевары - работала в банке.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 25.06.2018