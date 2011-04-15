Новая неделя начинается, как и многие предыдущие, на преимущественно негативном внешнем фоне с небольшими "проблесками солнца", говорится в комментарии аналитика БКС Глобал Маркетс Марка Брэдфорда.



Из факторов давления аналитикивновь отмечаем новые угрозы Трампа ужесточить торговые ограничения против Китая (как ожидается, будут объявлены в конце недели). Цены на нефть Brent снижаются после решения ОПЕК нарастить добычу - хотя и всего на 1 млн баррель в сутки, что ниже первоначального прогноза.



Обзор минувшей недели: Квартет негативных внешних факторов дополнился новым риском. Внешние факторы - торговая война между США и Китаем, жесткая позиция ФРС, предупреждение Daimler о рисках для роста мировой экономики и смягчение позиции ОПЕК+ - продолжили оказывать давление. Призыв американских конгрессменов ввести против АФК "Система" санкции, освежил в памяти сагу с UC Rusal. Тем не менее, рынки вполне успешно перешили турбулентность.





"AK&M" от 25.06.2018