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25/06/2018
10:52

Новая неделя начинается, как и многие предыдущие, на преимущественно негативном внешнем фоне

Новая неделя начинается, как и многие предыдущие, на преимущественно негативном внешнем фоне с небольшими "проблесками солнца", говорится в комментарии аналитика БКС Глобал Маркетс Марка Брэдфорда.

Из факторов давления аналитикивновь отмечаем новые угрозы Трампа ужесточить торговые ограничения против Китая (как ожидается, будут объявлены в конце недели). Цены на нефть Brent снижаются после решения ОПЕК нарастить добычу - хотя и всего на 1 млн баррель в сутки, что ниже первоначального прогноза.

Обзор минувшей недели: Квартет негативных внешних факторов дополнился новым риском. Внешние факторы - торговая война между США и Китаем, жесткая позиция ФРС, предупреждение Daimler о рисках для роста мировой экономики и смягчение позиции ОПЕК+ - продолжили оказывать давление. Призыв американских конгрессменов ввести против АФК "Система" санкции, освежил в памяти сагу с UC Rusal. Тем не менее, рынки вполне успешно перешили турбулентность.


"AK&M" от 25.06.2018
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