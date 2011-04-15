Кабмин разрешил вести гостиничный бизнес на территории аэропортов

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым, перечень видов хозяйственной и другой деятельности, которые могут осуществляться в пределах пунктов пропуска через государственную границу РФ, дополнен деятельностью по предоставлению гостиничных услуг транзитным пассажирам, следующим с пересадкой в аэропорту в течение 24 часов, и пассажирам задержанных рейсов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Общими правилами воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требованиями к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей определены условия организации перевозчиком услуг по размещению пассажиров в гостинице в случае задержки или отмены рейсов (размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более 8 часов - в дневное время и более 6 часов - в ночное время).



В настоящее время эта деятельность не включена в перечень видов хозяйственной и другой деятельности, которые могут осуществляться в пределах воздушных пунктов пропуска через государственную границу.





"AK&M" от 25.06.2018