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25/06/2018
12:51

Кабмин разрешил вести гостиничный бизнес на территории аэропортов

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым, перечень видов хозяйственной и другой деятельности, которые могут осуществляться в пределах пунктов пропуска через государственную границу РФ, дополнен деятельностью по предоставлению гостиничных услуг транзитным пассажирам, следующим с пересадкой в аэропорту в течение 24 часов, и пассажирам задержанных рейсов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Общими правилами воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требованиями к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей определены условия организации перевозчиком услуг по размещению пассажиров в гостинице в случае задержки или отмены рейсов (размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более 8 часов - в дневное время и более 6 часов - в ночное время).

В настоящее время эта деятельность не включена в перечень видов хозяйственной и другой деятельности, которые могут осуществляться в пределах воздушных пунктов пропуска через государственную границу.


"AK&M" от 25.06.2018
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