Ингосстрах выплатил 53 тыс. евро за повреждение вспомогательного дизель-генератора теплохода Mauren

Ингосстрах выплатил клиенту страховое возмещение в размере 53.266 тыс. евро. Претензия по расходам за ремонт полностью урегулирована. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Судно Mauren застраховано в СПАО "Ингосстрах" по полису каско с включением риска потери фрахта. 11 февраля 2018 года во время планового захода в п. Каттупалли (Kattupalli), Индия, на судне были обнаружены повреждения вспомогательного дизель-генератора N2 (ВДГ).



Постоянный ремонт был выполнен силами мобильной ремонтной бригады без перерыва в коммерческой эксплуатации судна – плановые грузовые рейсы выполнялись в рамках тайм-чартера с использованием оставшихся в рабочем состоянии ВДГ NN 1 и 3.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 25.06.2018