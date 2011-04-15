Р.Абрамович получил доли в московских кинотеатрах "Пионер" и "Художественный"

Управляющая компания Романа Абрамовича Millhouse (ООО "Миллхаус") в конце апреля текущего года получила 50% долей в ООО "Чентромобиле-Пионер", управляющей компании кинотеатра "Пионер". Как сообщают "Ведомости", до этого единственным владельцем компании числились структуры Александра Мамута.



Источник, близкий к Millhouse, настаивает, что Абрамович уже давно владел "Пионером" вместе с Мамутом. Он предполагает, что сведения о доле Абрамовича появились в официальных базах юридических лиц лишь после того, как Millhouse недавно реструктурировала свои активы. Детали этой реструктуризации собеседник издания раскрывать не стал. Представитель Абрамовича от комментариев отказался.



А.Мамут через своего представителя подтвердил, что Абрамович является совладельцем "Пионера", и передал, что такой партнёр для него - "большая честь и ответственность".



Кинотеатр "Пионер" - один из старейших кинотеатров Москвы, открытый ещё в 1953 году. К 2008 году муниципальный кинотеатр практически перестал работать. А.Мамут приобрёл "Чентромобиле-Пионер" - компанию, владевшую правом аренды этого кинотеатра до 2017 года, - за 70 млн руб. В 2017 году договор аренды был продлён до 2026 года. Ещё около $3 млн бизнесмен планировал потратить на реставрацию здания.



А в начале 2018 года компания "Чентромобиле-Пионер" выиграла аукцион правительства Москвы, где на продажу было выставлено само здание кинотеатра, предложив за него 123 млн руб.



В кинотеатре два зала с 84 местами в каждом. Выручка "Чентромобиле-Пионера" в 2016 году выросла до 152 млн руб., и кинотеатр стал рентабельным - чистая прибыль компании составила 4 млн руб. (данные за 2017 год пока не опубликованы).



Р.Абрамович давно поддерживает "Пионер" и ценит усилия Мамута по продвижению в России авторского кино, сообщили источники "Ведомостей". Журнал Forbes писал, что Абрамович изначально взял на себя часть расходов по реконструкции "Пионера" в 2008-2009 годах, но информации о том, что он стал совладельцем кинотеатра, не было. Мамут называл это "спонсорской помощью".



Кроме того, Р.Абрамович частично профинансировал реконструкцию ещё одного московского кинотеатра - "Художественного", организованную А.Мамутом. В декабре 2016 года инвесткомпания A&NN Investments заключила договор с правительством столицы об аренде и реконструкции этого кинотеатра сроком на 20 лет. Как сообщил тогда Мамут, реконструкция "Художественного" обойдётся в 1 млрд руб. Через год Мамут рассказал журналу Forbes, что его партнёром по реконструкции "Художественного" стал Абрамович, с которым они разделят расходы на восстановление кинотеатра пополам. Какую долю в проекте получил Абрамович, не сообщалось.



Источник, близкий к Millhouse, уточнил, что эта компания - собственник трети АО "Художественный" (управляющая компания кинотеатра). Ещё одним партнёром Мамута и Абрамовича по реконструкции кинотеатра является "Открытие холдинг" Вадима Беляева, который весной 2017 года сообщил, что выкупил 33.3% "Художественного".



Сам Мамут владеет крупнейшей сетью кинотеатров в России, которая работает под брендами "Синема парк" и "Формула кино". Но "Пионер" и " Художественный" операционно независимы от этой сети и действуют самостоятельно, объясняли прежде представители Мамута. Инвестиций Абрамовича в Объединённой сети кинотеатров нет, говорит представитель этой компании.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"