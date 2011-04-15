РуссНефть отложила покупку активов ФортеИнвеста

ПАО НК "РуссНефть" отложило покупку добывающих активов АО "ФортеИнвест". Как сообщает RNS, об этом рассказал журналистам совладелец нефтяной компании Саид Гуцериев.



По его словам, такое решение связано с изменением ситуации на рынке: "В ходе IPO было озвучено, что "ФортеИнвест" может слиться с РуссНефтью, но в связи с изменением макропараметров на рынке планов пока нет, они отложились".



Президент РуссНефти Евгений Толочёк пояснил, что на момент планов по покупке "ФортеИнвеста" это был небольшой актив с большими запасами, сейчас же компания интенсивно развивается. Одновременно у РуссНефти появились дополнительные запасы в размере 20 млн т нефти, которые ранее не учитывались в стратегии. По словам С.Гуцериева, добыча "ФортеИнвеста" в 2018 году составит около 1 млн т нефти.



Напомним, в ноябре 2016 года РуссНефть подписала соглашение с "ФортеИнвестом" об условиях и порядке купли-продажи 100% обыкновенных акций компаний "Преображенскнефть", "Ойлгазтэт" и "Калиш Сервисез Лимитед", которой принадлежит 100% уставного капитала ООО "Геопрогресс". При этом компания отмечала, что цена всех активов составляет $270 млн. Сделку планировалось закрыть до апреля 2017 года.



АО "ФортеИнвест" входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева. Компания владеет тремя добывающими активами - "Преображенскнефть", "Геопрогресс" и "Ойлгазтэт". Предприятия работают на пяти лицензионных участках (Колганский, Александровский, Ашировский, Озерный, Красносульский) и шести месторождениях Оренбургской области (Колганское, Олимпийское, Александровское, Моховое, Южно-Моховое, Ашировское). Суммарный объём текущих запасов Оренбургского блока "ФортеИнвеста" составляет 49.035 млн т (категории А+В1+В2 и С1+С2).



ПАО НК "РуссНефть" входит в топ-6 крупнейших нефтяных компаний по объёмам добычи нефти в России. Компания обладает сбалансированным портфелем активов в России в ключевых нефтегазоносных регионах (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объём 2P запасов компании превышает 200 млн т (SPE). Численность персонала компании составляет около 10 тыс. человек.







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