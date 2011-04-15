Mail.ru Group может получить долю в агрегаторе такси "Везёт"

Mail.ru Group и ГК "Везёт" заключили соглашение о конвертируемом займе (convertible loan agreement) в рамках подготовки к новому раунду инвестиций. Об этом газете "КоммерсантЪ" рассказали представители компаний.



Условия займа не раскрываются. В соответствии с соглашением Mail.ru Group будет иметь право конвертации займа в обыкновенные акции "Везёт".



Общий размер инвестраунда, в котором принимает участие Mail.ru Group, должен составить около $100 млн, говорит партнёр фонда прямых инвестиций UFG Private Equity Артур Акопьян (фонд стал крупнейшим акционером ГК "Везёт", вложив в неё в мае 2017 года почти $100 млн). По его словам, размер подтверждённых инвестиций от Mail.ru Group и других потенциальных участников сделки составляет уже около 40%.



Интернет-холдинг вложит "несколько десятков миллионов долларов", которые позднее конвертируются в миноритарный пакет акций ГК "Везёт", сказал источник, знакомый с ходом сделки. По словам другого собеседника издания, речь идет о сумме около $20 млн.



К интернет-компании позднее присоединятся ещё 3-4 инвестора. Переговоры с ними пока идут, но условия не финализированы. Поэтому выбрана такая форма сделки, как конвертируемый заём, "чтобы дождаться остальных участников", пояснил А.Акопьян. С кем ещё идут переговоры, стороны не раскрывают, но по словам А.Акопьяна, это будут "как институциональные финансовые инвесторы, так и потенциальные стратеги".



По словам гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева, компания не станет консолидировать эту инвестицию в своих финансовых результатах. При этом участие в сделке даёт Mail.ru Group возможность продолжить интегрировать такси в сервисы компании, и прежде всего, в социальные сети.



Это не первая сделка Mail.ru Group на рынке такси. Напомним, в апреле 2018 года Mail.ru Group и "МегаФон" вместе с другими инвесторами договорились о покупке за $35 млн контрольного пакета онлайн-агрегатора такси Citymobil. Mail.ru Group обязалась инвестировать в Citymobil до $12 млн, чтобы получить около 26% акций компании.



ГК "Везёт" - один из крупнейших агрегаторов такси в России. По данным аналитического центра при правительстве, в июне 2017 года её доля на российском рынке, выросшем по итогам всего года до 575 млрд руб., составляла 12.3%. Компания создана в 2017 году в результате объединения сервисов Fasten (бренд "Сатурн") и Rutaxi (бренды "Везёт" и "Лидер"). Среди совладельцев "Везёт", кроме UFG, - Almaz Capital (инвестировала около $10 млн в декабре 2017 года, а в ноябре 2016 года вместе с UFG вложила $10 млн в Fasten), основатели группы Евгений Львов и Виталий Безруков и ряд частных инвесторов.



Конечная цель этих инвестиций для Mail.ru Group - развитие экосистемы, полагают аналитики Sberbank CIB Светлана и Мария Сухановы. Например, "ВКонтакте" и "Одноклассники" могут дополниться кнопками вызова такси. "Кроме того, Mail.ru Group сможет оправдать вложения в сегмент такси за счёт размещения цифровой рекламы агрегаторов на своих площадках", - полагают аналитики. Они обращают внимание на то, что "Везёт" пока всё ещё получает заказы, в основном, по телефону (три четверти всех заказов компании на начало 2018 года). Позиции группы на московском рынке сравнительно слабы, однако она представлена и в других регионах, где занимает гораздо более устойчивое положение, резюмируют в Sberbank CIB.



Mail.Ru Group Limited - холдинговая компания для ряда дочерних компаний, включая российские операционные компании.



Чистая прибыль Mail.Ru Group по МСФО за первое полугодие 2017 года выросла на 18.5% до 6.812 млрд руб. Остаток денежных средств на счетах по состоянию на 30 июня 2017 года составил 8.597 млрд руб.



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