Корейская Kogas может получить 10% в проекте "Арктик СПГ"

ПАО "НОВАТЭК" 22 июня подписало меморандум с корейской Kogas, одним из крупнейших в мире покупателей сжиженного газа. Как сообщает газета "КоммерсантЪ", корейцы рассмотрят возможность приобретения доли в проекте нового завода "Арктик СПГ", а также покупки газа с проекта.



Кроме того, Kogas может войти как акционер в проект перевалочного СПГ-терминала на Камчатке и в другие инфраструктурные проекты. Стороны также обсудят своповые операции с СПГ. Подписание меморандума прошло на полях переговоров президентов России и Южной Кореи, причём, по словам Владимира Путина, энергетика была их центральным элементом.



Таким образом, конкуренция за вход в "Арктик СПГ" - новый проект на Гыдане мощностью 19.8 млн тонн СПГ - увеличивается. Как мы уже сообщали, в конце мая НОВАТЭК продал 10% в проекте своему давнему партнёру - французской Total - за $2.55 млрд. Учитывая, что НОВАТЭК хочет сохранить у себя 60%, ему предстоит найти покупателей ещё на 30%. Предположительно, компания намерена распродать бумаги равными долями трём разным игрокам.



Официально известно об интересе к проекту китайской CNPC (партнёр НОВАТЭКа по "Ямал СПГ") и Saudi Aramcо. Также велись предварительные переговоры c японскими Mitsui и Mitsibishi (никаких документов с этими компаниями пока не подписано). В мае Леонид Михельсон намекал, что японцы, которые когда-то интересовались "Ямалом СПГ", но не вошли в проект, могут упустить такую возможность и в "Арктик СПГ".



НОВАТЭК планировал привлечь партнёров после FEED по "Арктик СПГ", которое планируется на ноябрь. Инвестрешение по терминалу на Камчатке (ориентировочные инвестиции $1-1.5 млрд) должно быть принято в III квартале.



О том, что НОВАТЭК хочет привлечь партнёров из числа потребителей в камчатский терминал, Л.Михельсон также говорил в мае. Суть проекта в том, что газовозы ледового класса, везущие газ с Ямала, будут переваливать его на терминале на обычные танкеры. Эта схема позволит строить меньше дорогих газовозов ледового класса и даст возможность продавать ямальский газ на условиях FOB (покупатель предоставляет судно и вывозит газ без привязки к определенному рынку). С Ямала так продавать СПГ нельзя - на рынке нет газовозов, которые могут зимой проходить по Севморпути (такие суда впервые строились для "Ямал СПГ").



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м.



Чистая прибыль ПАО "НОВАТЭК" по МСФО в 2017 году уменьшилась на 39.3% до 156.4 млрд руб. Выручка от реализации составила 583.2 млрд руб., а нормализованный показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составил 256.5 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"