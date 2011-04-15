К.Гон исключил поглощение Nissan и Mitsubishi французской Renault

Председатель совета директоров Renault и Nissan Motor Карлос Гон заявил, что французский автопроизводитель не приобретёт своих японских партнёров по альянсу. Об этом сообщают "Ведомости".



На ежегодном собрании акционеров Mitsubishi Motors (входит в альянс с Renault и Nissan) он назвал вероятность таких сделок "нулевой".



Напомним, в марте СМИ сообщили, что Renault и Nissan ведут переговоры о слиянии, а К.Гон может возглавить объединённую компанию. Но в пятницу Гон исключил вариант простого поглощения. А слиянию компаний может помешать позиция гендиректора Nissan Хирото Саикавы, отмечает WSJ.



Ранее К.Гон заявлял о желании сделать альянс Renault, Nissan и Mitsubishi "необратимым" к тому времени, как он покинет пост гендиректора Renault. В своём недавнем интервью он говорил, что это может произойти до истечения срока его контракта в 2022 году. Хотя предполагается, что он останется председателем совета директоров Renault и альянса. "Последнее, что мы хотим сделать, конвергируя три компании, - демотивировать людей, создав у них впечатление, что они будут работать на кого-то другого", - сказал Гон.



Renault сейчас принадлежит 43% акций Nissan, а той, в свою очередь, - 15% французской компании. Mitsubishi присоединилась к альянсу после того, как Nissan купила 34% её акций в 2016 году.



Группа Renault, NissanMotor и Mitsubishi Motors представляет собой крупнейший в мире альянс автопроизводителей. В 2017 году партнёры продали более 10.6 млн автомобилей в 200 странах мира. Компании - участницы ориентированы на сотрудничество и усиление синергии с целью повышения конкурентоспособности. Альянс развивает стратегическое сотрудничество с другими группами, включая Daimler в Германии и Dongfeng в Китае. Он также является лидером в области производства транспортных средств с нулевым уровнем выбросов и разрабатывает передовые возможности автопилотирования, подключаемые технологии и сервисы для широкого спектра доступных автомобилей. Доходы от синергии альянса Renault - Nissan - Mitsubishi в 2017 году выросли на 14% до 5.7 млрд евро с 5 млрд евро в 2016 году.









AK&M "Рынок слияний и поглощений"